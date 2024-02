Tildan de resentido a Blades

Irving Rafael Attack, en una publicación de "Café con Salsa", expresó que el disco "Siembra" original producido por Willie Colón y su orquesta, tiene el sonido característico de las producciones hechas en Nueva York.

Mientras tanto, el "Siembra" de Rubén Blades con Roberto Delgado Orquesta, con toda la ventaja tecnológica de la que se dispone hoy, no tiene ni cerca el mismo nivel. No es un "clon", como dijo Willie, porque un clon es algo genéticamente igual a alguien o a algo; es solo una regrabación hecha con una orquesta musicalmente inferior a la utilizada por Colón en 1978, sostiene Attack

Rubén Blades, con toda la experiencia, con toda la maestría y con toda la plataforma musical y hollywoodense que posee y domina, jamás podrá producir un disco con el nivel de un "Metiendo Mano", "Siembra" o "Canciones del solar de los aburridos", sin la participación de los músicos neoyorquinos, y ahí quedó comprobado con esa grabación que hizo con Roberto Delgado Orquesta. Ojo, la orquesta de Delgado es buena.

El "Siembra" de Willie forma parte del ADN salsero de todos; fue el disco más vendido, fue el disco más radiado, sus canciones analizadas por los locutores, melómanos y bailadores; no obstante, el "Siembra" de Rubén es una cosa insólita porque nadie lo compró, nadie lo puso a sonar y casi nadie lo conoce, a no ser que luego del video de Willie la gente se interesara en el asunto; es decir, el "Siembra" de Blades está sonando otra vez gracias a Willie Colón.

Por cierto, los mecanismos internos de la salsa de los músicos de Nueva York los dejó plasmados Rubén Blades en un concierto con la orquesta de Willie Colón, en Perú en 1980, si mal no recuerdo, cuando Rubén interpretó un tema de la carpeta de Héctor Lavoe, como lo fue "Juana Peña"... En aquel momento Rubén dijo, palabras más, palabras menos: "para que vean que no se trata del cantante, si no del arreglo o de la orquesta".

Blades se refería a lo increíble que era cantar con la orquesta de Willie Colón; es decir, hasta los éxitos de Héctor Lavoe suenan bien en la voz de otro si es con la orquesta de Colón.

Para ese entonces, Blades reconocía que los éxitos de Lavoe y de Blades se los debían al "Malo" del Bronx.

Yo sí adquirí el disco de Rubén y Roberto Delgado apenas salió, con la emoción que me producía tener otro "Siembra", pero en vivo; pensaba en el sonido de una orquestota, nuevos soneos geniales de Rubén, solos y canciones de 10 y 15 minutos, y, honestamente, si he escuchado ese disco dos veces, es mucho: la decepción fue total.

En cuanto al video de Willie Colón, todas las palabras que utilizó las midió como si fuese un sastre, sobre todo cuando se refirió a esos discos excelentes que se produjeron en los ochenta y, como diría Cantinflas, "ni siquiera los ignoraron".

En cuanto a la respuesta de Rubén Blades, en sus primeros párrafos fue muy noble cuando reconoció que sin Willie Colón nada de eso se hubiera grabado... pero a medida que Rubén fue desarrollando su escrito, perdió el control y se dejó llevar por la rabia. Habló de envidia, de payola, y terminó convirtiendo aquello en un episodio sórdido y militante.

Willie Colón quizás sea el mejor músico productor que ha tenido la salsa, y quien ponga eso en duda es un loco... Rubén Blades, aunque fue el último de los cantantes al que la Fania le prestó atención, fue/es el que mejor supo labrar su carrera en este género, y quien le sacó más provecho. Lo que verdaderamente perjudica a Blades es ese resentimiento eterno que siempre ha tenido contra sus colegas, sus hermanos de trinchera, la Fania y todo lo que ésta representa; no obstante, los discos, la música que hizo y la música que le hicieron en NY siempre se encargarán de callarle la boca.

