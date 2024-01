Fue una emotiva despedida terrenal para la periodista y candidata a diputada Delfia Argelia Cortez Marciaga. ¡Todos Somos Delfia!, repetían los asistentes a sus honras fúnebres en el templo del Ministerio Casa del Alfarero, que estaba repleto de familiares, amigos, copartidarios y seguidores de la comunicadora que el día 21 cumpliría 61 años.

En la sede del Cuerpo de Bomberos de Sabanitas en Colón, se iniciaron temprano los actos de despedida de Delfia Cortez, quien falleció el miércoles, luego que el 5 de enero se desplomó tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular, cuando brindaba testimonio en un culto en el templo Casa de Restauración de la Gloria Postrera, en el sector de La Feria, en Colón.

El féretro de la comunicadora social llegó a este cuartel de bomberos, cubierto con la bandera de la provincia de Colón. Luego se inició una caravana que recorrería gran parte de la carretera Panamá Colón, hasta llegar a la Casa del Alfarero, en la calle 10 y 11 avenida Amador Guerrero.

En el templo lo difícil del momento se combinaban con los recuerdos. En pantallas gigantes se mostraban videos y fotos de Delfia Argelia en plena faena periodística o de ayuda al semejante. Su féretro blanco cubierto con la bandera C3 estaba rodeado de un jardín de coronas, una foto sonriente de la periodistas se exhibía y varias chicas hacían guardia en torno a su ataúd.

En la tarima sus compañeros de Marbella Stereo 100% Noticias: René Bellido, Johar Ferrara y José Ortiz hacían la cobertura más dura de su carrera: ¡dirigir el acto de despedida de su mentora...de su amiga!

Hubo ovaciones cerradas en cada ocasión para la periodista nacida en Los Santos, pero que adoptó a Colón como su patria chica.

Impactante video

Paralelamente en las redes sociales su familia compartió el video previo al desvanecimiento de Delfia en el culto religioso en el que ella explica lo afectada que estaba física y psicológicamente desde que un medio digital realizó una publicación en contra de su hijo.

Allí relataba su paso por la televisión y su decisión de ser una periodista independiente y su reciente incursión en la política y que eso le estaba costando mucho...sobre todo ataques.

La periodista relataba que no le importaba que se metieran con ella. "A mí no me interesa que digan Delfia tú eres...", porque ella sabía que no era "una mujer corrupta", porque todos en Colón sabían quién era Delfia Cortez.

Mientras hablaba, se tocaba la cabeza y según dijo, tenía una fuerte cefalea, ya que dos días antes, es decir, el 3 de enero, un medio digital "sacó una nota en su contra" y en la que mencionó a su hijo.

"Mi hijo es piloto, y no ejerce todavía, porque nos cuesta mucho poder pagar las horas de vuelo", pues según recordó, su esposo, que era un pastor, murió precisamente cuando el chico se iba a graduar, por lo que le tocó ser una madre soltera.

Detalló que mandar a su hijo a estudiar "a los Estados Unidos, después de que él solicitó una beca que se ganó, no un auxilio económico", fue duro, porque "un auxilio económico se brinda cuando un estudiante va a una universidad y no le alcanza la beca que le dieron —para cubrir los gastos— y el Ifarhu tiene que complementar y pagar" el resto, pero que en el caso de Víctor, "eso no lo pagaron ellos, lo pagué yo". Delfia se pasaba la mano izquierda sobre su cabeza y en ese momento se le acerca su pequeño nieto Mattheuu de Jesús Castillo y la abraza a la altura de la cintura.

"Y ahora se meten con mi hijo", dijo antes de que informara que se iba a sentar, debido al fuerte dolor de cabeza que tenía...apoya un brazo sobre el hombro de su nieto y se desploma y es cuando varias personas corren a auxiliarla, pero nunca más se recuperó.

Víctor de Jesús Castillo, hijo único de la periodista, habló ante los asistentes a las honras fúnebres y comentó que su madre le dejó una gran herencia, el valor de la humildad, el trabajo y la importancia de ayudar al prójimo.

“Amaste a tu familia y a tus amigos, y diste todo por nosotros, extendiste tu mano a los demás… perdóname madre por no haber estado en el momento cuando caíste en esta grave enfermedad. Perdóname por no poderte dar el último abrazo…”, comentó Castillo.

El hijo de Delfia agradeció el apoyo y las muestras de solidaridad que la familia ha recibido, asimismo, expresó su gratitud aquellos que apoyaron a su madre en su deseo de representar a Colón en un curul en la Asamblea Nacional, ese sueño continuará en pie, recogeremos esa bandera.

“Todos seguiremos siendo Delfia… Gracias Colón, pueblo colonense, mi madre hasta pronto”, expresó Castillo, revelando ante el féretro de su progenitora que no pudo darle la buena nueva: ¡sería nuevamente abuela...si es niña le pondremos Delfia.

El profesor Alejandro Salazar, suplente de Delfia, dijo que ella se había ido en un viaje transitorio y recordó que le decía la "veterinaria", porque auxiliaba a cuanto animalito viera en las calles de Colón. Era una mujer que no hacía del egoísmo parte de su vida. El día 3 de enero...último día que la vio con vida...partió feliz.

Salazar instó a los colonenses a realizar las metas de Delfia Cortez...que sus sacrificios no sean en vano.

A las honras fúnebres de Cortez, también asistió Ricardo Martinelli, candidato presidencial de Realizando Metas, quien manifestó que “Delfia no se ha ido” porque ella vive en los corazones de los colonenses. Me siento honrado de haber sido su amigo.

Martinelli destacó que Delfia Cortez tenía tan buen corazón, que donó sus órganos para dar vida a otros semejantes.

El cierre de la ceremonia religiosa estuvo a cargo del pastor José Pimentel, que con su potente voz arrancó con el canto; ¡Puedo tener paz en la tormenta!.

El pastor resaltó que la última actividad de Delfia en vida fue con la iglesia. Fue la voz de los que no tenían voz...fue amiga de todos, exclamó José Pimentel, reclamando un fuerte aplauso para Delfia Cortez. Los presentes en el templo sonaron sus palmas...así despidieron a la santeña que se enamoró de Colón.

