¡Toque de queda de 1 a 4 a.m.!

El toque de queda en los distritos en los que no se han levantado será, a partir de hoy de 1:00 a.m. a 4:00 a.m., reveló el ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre.

Además informó que desde el 13 de septiembre se levanta el toque de queda en los distritos Omar Torrijos y Portobelo (Colón); Los Pozos (Herrera); Montijo, Las Palmas, Mariato, Río de Jesús y Santa Fe (Veraguas); Renacimiento, San Lorenzo, Tierras Altas, Tolé, Alanje, Remedios y San Félix (Chiriquí), así como también Santa Fe (Darién).

El ministro Sucre reveló que el índice de reproducción efectivo del Covid-19 bajó a 0.86 la semana pasada y que se han detectado 76 casos de la variante Delta.

También se informó que de 2,135 fallecidos del 21 de enero al 4 de septiembre, unos 1,979 no estaban vacunados y con una dosis estaban 82 y 74 con segunda dosis.

En cuanto a los 348 hospitalizados del 28 de agosto al 3 de septiembre 348, de esos 151 eran no vacunados. De los 253 pacientes en salas hay 59 con una vacuna y 94 con dos vacunas. En cuanto a los 95 ingresados en cuidados intensivos hay 51 no vacunados, 28 con una vacuna y 16 con dos vacunas.

Ayer se reportaron 426 nuevos casos de Covid-19 y elevó la cifra de contagios a 460,499 acumulados. Se reportaron 4 fallecimientos y ahora son 7,099 los decesos acumulados.