Toque de queda en San Miguelito y Colón, anuncia presidente Mulino

Un toque de queda en Colón y San Miguelito, desde las 9:00 p.m. hasta las cinco o seis de la mañana, anunció ayer el mandatario José Raúl Mulino, para "limpiar" las calles del narcotráfico y la delincuencia.

"Deseo que exista el toque de queda en esos dos lugares porque son quizás las zonas más afectadas por este tema de pandillas. El narcotráfico modificó toda la estructura delictiva", indicó el mandatario en su conferencia de prensa semanal.

El toque de queda "es la única forma que tenemos, en tranquilidad relativa, de poder limpiar sus propias calles, avenidas y áreas más retiradas", agregó Mulino.

El gobernador de Colón, Julio Hernández reveló que en aproximadamente diez días podría comenzar a implementarse el toque de queda en la provincia.

Senan custodiará aeropuertos

En tanto, el gobernante también instruyó al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para que "tome la seguridad de todos los aeropuertos mientras depuramos esas terminales de transporte, sobre todo en las áreas de carga en lo que a Tocumen respecta, que es la terminal caliente, y los que me escuchan saben por qué lo digo”, afirmó el presidente panameño sin más precisiones.

Además, advirtió que los puertos privados "son concesionarios del Estado y también son territorio en el cual nuestras autoridades, tanto de seguridad como de investigación del Ministerio Público tienen plena competencia. No puede haber ningún puerto que no permita la entrada a las autoridades. He pedido que si eso pasa, que espero no esté pasando, se me informe de inmediato para poner orden", subrayó Mulino.

No cree que se robaron millones de minera

En otro aspecto, Mulino manifestó que no se sabe en qué fueron usados los $563 millones de las regalías de Minera Panamá, pero lo cierto es que los fondos ingresaron al fisco.

"Ese dinero entró a la cuenta única del Tesoro. En esa cuenta única… Todo llega ahí… Ahí lo que llega cae, se gasta y se fríe", respondió el mandatario.

El jefe del Ejecutivo explicó que la cuenta la administra el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que nadie pudo haberse robado un dólar. No obstante, señaló que no sabe en qué se usaron.

También manifestó que si alguien tiene alguna evidencia penal, que presente las denuncias, pero él no estará en una cacería de brujas, porque el dinero entró al fisco.

Centros de salud hasta las 7:00 p.m.

Respecto al tema de salud, Mulino, anunció que los horarios de atención en los centros médicos serán extendidos hasta las 6:00 p.m.“Bajo ningún concepto los Centros de Salud pueden cerrar a las 3:00 p.m., deben cerrar a las 6:00 p.m.”, enfatizó.

El mandatario también ordenó que los centros médicos con servicio de urgencias operen las 24 horas del día.

Se acabó Fondo de Vivienda

El presidente también anunció que el bono otorgado a los promotores de vivienda no se puede seguir pagando, porque hay una incongruencia (…) Por cada casa que se construye, el Estado tiene que responder y la morosidad es alta”, explicó el mandatario.

El Fondo Solidario de Vivienda, que venció en junio, permitía que el Estado cubriera $10,000 del abono inicial para la compra de viviendas con un valor máximo de $70,000.

Mulino anunció además que el control de precios a 17 productos de la canasta básica familiar será eliminado en los primeros meses del 2025. Ya se comenzó eliminando el arroz de primera que nunca existió prácticamente, y costó $800 millones en subsidios", subrayó Mulino.

Sobre la construcción de la Ciudad Universitaria, alegó que la Universidad de Panamá ya adelantó un proyecto en el Centro Regional Universitario en San Miguelito, el cual Mulino consideró grande y moderno.

También, están adelantando la construcción de las Facultades de Ciencias (Odontología, Medicina, Farmacias) al lado de la actual Ciudad Hospitalaria.

La Secretaría de Metas tendrá conversaciones con el rector para localizar las tierras para el remanente de las distintas facultades.

El mandatario también se refirió sobre la Facultad de Veterinaria, a la cual se le anexará el Hospital de Mascotas.

Tren hasta la frontera

En cuanto al tren a Chiriquí, el gobernante reveló que puede llegar hasta la frontera con Costa Rica y manejar la carga del vecino país. Todavía se está en la fase del financiamiento.

Cuando digo Costa Rica, puede ser Centroamérica porque es un solo embudo. Así que eso le va a dar mucha viabilidad financiera al tren, que no será solo de pasajeros, sino que tendrá un componente de carga, que es lo que va a producir el dinero para pagar lo que cuesta, explicó el presidente.

Horas más tarde, José Raúl Mulino, compartió su visión de desarrollo económico para Chiriquí y Bocas del Toro con líderes empresariales aglutinados en el Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá (CECOM).

El objetivo del encuentro - desarrollado en la Hacienda Don Ricardo, en Bugaba- fue lograr alianzas estratégicas entre el Gobierno y la empresa privada para impulsar proyectos que lleven progreso a estas dos provincias.

En el conversatorio, el secretario Nacional del Ferrocarril, Henry Faarup, dio detalles sobre las rutas que se evalúan para el Tren David-Panamá, la obra de infraestructura más importante de la administración Mulino.

"Por donde pasa un tren, siempre hay progreso", sostuvo el presidente Mulino. "Somos un país logístico, y en eso ya somos grandes. Pero lo tenemos que desarrollar".

