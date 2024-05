Toribio García: Ya estoy fuera de peligro

El dirigente indígena Toribio García se encuentra fuera de peligro después de sufrir una urgencia médica la noche del miércoles. Él mismo confirmó su estado de salud desde su cama en el hospital Luis "Chicho" Fábrega, en la ciudad de Santiago de Veraguas.

El hijo de García confirmó que su padre se había mantenido enfermo durante varios días, sin embargo, un fuerte dolor en el pecho causó alarma entre sus familiares, por lo que se pidió ayuda y se logró la intervención de la ambulancia para trasladarlo de su residencia hacia el hospital.

Hoy, a través de un video, en el que se muestra al líder indígena en una cama de hospital, Toribio García brindó tranquilidad a sus seguidores y a la comunidad en general, al manifestar que está bien.



"Sí, he tenido un problema, pero ya estoy estable. Me hicieron varios exámenes, aunque aún no han realizado uno a fondo para determinar cuál es el problema con el dolor que tuve. Estoy descansando, y el diagnóstico inicial indica que estoy fuera de peligro. Me están enviando a hacer estudios más profundos para entender mejor lo que me está causando el problema"



García además agradeció a Dios y a todas las personas que se preocuparon por su salud.



"Estamos nuevamente estables y tratando de recuperarnos lo mejor posible". Agradezco a todo el país y a todas las personas que se preocuparon por mi salud. Estamos esperando a ver qué es lo que Dios tiene planeado. Mucha gente en las redes sociales ha preguntado por mi condición, y quiero agradecerles por todo eso. Estamos bien, estamos bien. Cuando puedan, visítenme, porque a veces uno no sabe si podremos estar aquí mañana o no."

La comunidad sigue atenta y enviando sus mejores deseos para la pronta recuperación de Toribio García.

