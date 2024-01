Torrijos: los niños merecen jugar en áreas limpias, sin desperdicios

Panamá- El candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino, aseguró hoy que el municipio de San Miguelito “no ha tenido la capacidad” para hacer frente al grave problema de la recolección de basura, que afecta la vida de su población y es una amenaza latente de epidemias.

"No se recoge la basura y no hay una buena disposición de los desechos finales; me tocará darles una ayuda a algunos los municipios [del país] como el de San Miguelito, para resolver el problema", que tiene al pueblo desesperado ante la amenaza de contraer enfermedades, afirmó el exmandatario.

Resaltó que es un compromiso de su futuro Gobierno, darles el apoyo a los municipios del país para acabar con este problema, y lograr que los niños puedan jugar y las personas caminar por veredas limpias.

Torrijos Espino recorrió, en compañía de su candidata a la vicepresidencia, Rosario Turner, los corregimientos Omar Torrijos, Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Mateo Iturralde, donde observó las enormes cantidades de desechos en las calles, y escuchó el descontento de la gente, que se siente olvidada por las autoridades, que no resuelven problemas como dragados de ríos y quebradas, inseguridad, desempleo, falta de veredas y apoyo a la juventud [educación y recreación].

Durante la visita a estos barrios de San Miguelito, el candidato presidencial del PP también estuvo en una popular barbería, donde expresó su compromiso de apoyar a los jóvenes a que incursionen en este digno oficio para conseguir el sustento de sus hogares y a educarse.

Asimismo, Torrijos Espino se reunió con candidatos a puestos de elección popular del circuito 8-2, para los comicios del próximo 5 de mayo, y señaló que no hay que mentirle a la población, sino “hablarle de propuestas y de cómo se resolverán los problemas”.

Por su parte, Turner, exministra de Salud, advirtió que la acumulación de basura es caldo de cultivo para enfermedades infecto contagiosas, alergias en la piel y problemas respiratorios, además de ser foco de mosquitos. “La propuesta de Martín Torrijos es de un ambiente saludable para todos los panameños”, resaltó.

