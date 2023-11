Torrijos tilda de incapaz al gobierno de Cortizo

El perredista, pero candidato presidencial democristiano Martín Torrijos dijo que un gobierno incapaz no merece la confrontación de un pueblo, al tiempo que advirtió que la violencia está creciendo y ayer ya ha cobrado dos vidas.

Es lamentable que estemos presenciando enfrentamientos de panameños contra panameños ante la mirada indolente e irresponsable de las autoridades a las que la Constitución y la ley les señalan el deber de mantener el orden y de proteger la vida y la seguridad de las personas, añadió Torrijos.

Publicidad

"Necesitamos volver a la calma, los estudiantes a sus aulas, los productores deben poder ver recompensados sus esfuerzos, los enfermos recibir atención médica; y que los ciudadanos puedan movilizarse sin inconvenientes", añadió.

Martín Torrijos destacó que la ciudadanía ya habló y dijo no a la minería. Yo no tengo conflicto de intereses con la minera, por eso les aseguro que sea cual fuere la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en mi gobierno la mina se va a cerrar, y no va a haber más minería metálica a cielo abierto en Panamá, agregó.

Contenido Premium: 0