Trabajadores exigen pagos. Minera Panamá anuncia retiro voluntario

Los trabajadores de Minera Panamá viven en un estado de total incertidumbre laboral tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato minero emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Maxwell del Cid, dirigente sindical, manifestó que la principal preocupación de los trabajadores es el tema de las liquidaciones, ya se conoce que hay un fallo publicado en Gaceta Oficial, pero incertidumbre: ¿qué va a pasar con nuestras prestaciones e indemnización?"

Publicidad

El sindicalista exigió a las autoridades del Ministerio de Trabajo ofrecer explicaciones a los trabajadores sobre la solicitud presentada por Minera Panamá de suspensión de unos 7,000 contratos laborales y otra información que manejan sobre cese de laboral a través figura acuerdo mutuo. Agregó, que el Ministerio de Trabajo establece requisitos para aprobar estas solicitudes que la empresa debe cumplir.



Del Cid manifestó que el Gobierno Nacional debe comprometerse en incluir a estos mismos trabajadores en el proceso de cierre de la mina.

Por su parte, Celso Estrada, trabajador de la mina, planteó que los trabajadores están peleando un derecho adquirido que es las liquidaciones, no queremos quedar como Petaquilla , donde los obreros quedaron desamparados.

Programa retiro voluntario

Minera Panamá anuncia programa de retiro voluntario para sus trabajadores.

A través de un comunicado de prensa, informan que Cobre Panamá ha firmado un acuerdo con el sindicato mayoritario, UTRAMIPA, para abrir un programa especial de retiro voluntario para aquellos colaboradores que deseen solicitarlo. Este mutuo acuerdo incluye el pago del dinero que legalmente se les adeuda.

La empresa se reserva el derecho de aceptar las solicitudes de los trabajadores de un mutuo acuerdo, ya que algunos de los puestos de trabajo aún serán necesarios para la fase de cuido y conservación (no operacional) de la mina. Por este motivo, el programa voluntario no se ofrecerá a todos los colaboradores.

Reiteran que hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno Nacional, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar finalmente laborando en la empresa en tareas de cuido y conservación (no operacional), factor clave para evitar desastres de medio ambiente futuros.

Cobre Panamá reitera su voluntad de entablar un diálogo abierto y constructivo con el Gobierno, que permita abordar estas preocupaciones.

Contenido Premium: 0