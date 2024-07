Tramitan más de 450 mil cédulas

Durante el primer semestre del 2024, en todo el país 453,523 panameños (233,278 hombres y 220,245 mujeres) tramitaron su documento de identidad personal, según estadísticas de la Dirección Nacional de Cedulación.

En la regional de Panamá Centro se registraron 82,377 solicitudes; en Chiriquí, 67,405; Panamá Este, 47, 294; Panamá Oeste, 35,840; Veraguas, 35,819; Coclé registró 28,712; Bocas del Toro, 28, 238; Colón, 26, 256; Panamá Norte, 22, 598; Arraiján, 21, 143; San Miguelito, 18, 603; Herrera, 12, 748; Darién, 10, 677; Los Santos, 10,496; y Guna Yala, un total de 5,317.

Las oficinas de Cedulación están abiertas al público de lunes a viernes en la sede de Ancón, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. en el resto de las oficinas del país, con excepción de las oficinas: Especial de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y Arraiján, que laboran de martes a sábado, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.





