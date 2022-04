Transportistas de Panamá Oeste se enfadan; llaman a nuevas protestas

Panamá- Transportistas de Panamá Oeste, hicieron el llamado a todos los miembros del gremio a nivel nacional para volver a salir a protestar a las calles, ya que se sienten burlados e ignorados por las autoridades, pues no los dejaron participar de la mesa de negociación que se adelanta hoy en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Attt).

Según denunciaron los dirigentes del gremio, ayer la Gobernadora de la provincia de Panamá Oeste, Sindy Smith, los citó para que participaran de una reunión que se adelantaría en la sede central de la Attt,en Los Pueblos 2000, desde las 10:00 a.m., pero pasaban de las 2:00 p.m. y no los dejaron entrar.

Alegaron que lo que ellos querían era escuchar los planteamientos de los representantes de la Attt, la Cámara Nacional del Transporte (Canatra), y demás organizaciones que participan de la mesa de negociación, pues desde su punto de vistas, ellos "negocian a espaldas de los transportistas".

Sustentaron que ante esta situación no les queda más que tomar medidas más fuertes que las que implementaron el pasado lunes, cuando se manifestaron de manera pacífica en diferentes puntos de la provincia de Panamá Oeste, ya que según dijeron, "ellos no nos representan a nosotros", refiriéndose a los participantes de la mesa de negación del Transporte.

Por su parte, un dirigente de Arraiján, sustentó que como no se han sentado a negociar nada con las autoridades, "vamos a tener que seguir peleando nuestros intereses en las calles".

Los denunciantes hicieron responsable a Carlos Ordóñez, director de la Attt, de todas las actividades (protestas), que realizarán desde mañana en las calles por no atenderlos en el día de hoy.

Los transportistas de Panamá Oeste están en desacuerdo con el subsidio de $8 millones aprobados por el Gobierno, el pasado 30 de marzo, para la compra de combustible, ya que alegan que esto no resuelve el problema y además implica una excesiva burocracia, por lo que resulta difícil que los transportistas puedan acceder a este.

Los transportistas de Panamá Oeste insisten en su postura de exigir que se congele el precio de los combustibles y que se revisen las tarifa de pasaje, puesto que han pasado muchos años y estas no se han aumentado.

#NacionalCri Denuncian que no se han sentado con nadie para resolver sus problemas. Aseguran que seguirán en las calles de no haber respuesta. pic.twitter.com/VITOb0U3oD — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 12, 2022

