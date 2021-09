Transportistas solicita mediación de la Defensoría del Pueblo

Panamá- Representantes del Movimiento Unido de Transporte (MUTRA) solicitó a la Defensora adjunta, Clarissa Martínez y al director de Orientación al Ciudadano de la Defensoría del Pueblo, Diego Almanza, la mediación de la institución ante el Órgano Ejecutivo, ante la falta de respuestas, luego de presentar una nota formal, el 3 de agosto, por la amenaza de perder la inversión millonaria realizada, situación agravada por la pandemia Covid-19.

La defensora Martínez dijo que darán seguimiento a los aspectos planteados por la dirigencia del MUTRA, pues están previniendo sobre una posible crisis y caos ante las consecuencias de no hacer frente a deudas, la denuncia de “piratería”, inseguridad jurídica y compromisos financieros.

Por su parte, el asesor legal del MUPRA, Emidio Manzané, ponderando la labor de la Defensoría del Pueblo expresó que cifra sus esperanzas en que la mediación con el Ejecutivo rinda frutos no solo para los transportistas e inversionistas sino para usuarios y turistas. Confía en que no haya necesidad de presentar una queja formal como recurso ante la falta de atención del Ejecutivo.

Los representantes del Movimiento Unido de Transporte (MUTRA), conformado por 78 empresas de transporte dedicadas al turismo, busitos colegiales, transporte selectivo y de carga reiteraron que es necesaria la mediación porque no les han atendido, a pesar de que se ha cursado notas a diferentes instituciones y entidades.