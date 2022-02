Tribunal Electoral insiste en violar los derechos de Martinelli

La jueza electoral, Edmara Jaén Jaén, no entró a valorar ninguna de las pruebas que presentó la defensa del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en cuanto a la violación del fuero penal electoral que sufrió por parte de la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez.

Por el contrario Jaén admitió levantarle el fuero penal electoral al exmandatario y darle valor a la violación cometida por parte de la jueza Marquínez.

Una decisión tomada por Jaén que empeña el proceso electoral de cara a las elecciones de 2024, denunció la defensa del exgobernante panameño.

Roiniel Ortiz, abogado defensor de Martinelli. indicó que ante la decisión de la jueza Jaén y luego de la notificación de la misma por parte de la licenciada Alma Cortés, ya anunciaron el recurso de apelación a la decisión tomada el día de ayer por parte del Juzgado Administrativo Electoral.

"Lo que estamos sorprendido es la redacción con la falta de motivación de la jueza Edmara Jaén, en cuanto a una solicitud que le hace la jueza Baloisa Marquínez, vaga, carente de muchas formalidades y profundidad en el desarrollo de la misma. La jueza no hace referencia a ninguna de las pruebas que se le presentaron", explicó.



Entre esas pruebas que hace señalamiento Ortiz están: la audiencia del pasado 28 de enero de 2022, en la cual la jueza Marquínez violó el fuero penal electoral a Martinelli.



"A está jueza se le demostró con la transcripción del audio y una serie de documentos de que ya la jueza desde el pasado 28 de enero, cuando empezó a correr el tiempo del fuero que había sido invocado, ese día a las 9 de la mañana abrió una audiencia, violando dicho fuero penal", dijo.



Ortíz agregó que la jueza Jaén hizo señalamientos de fondo en la solicitud que se le hizo, esto sin siquiera contar con el expediente, ya que la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez no le mandó copia del mismo.



"Pareciera que este fallo lo hizo Baloisa Marquínez y no la jueza Edmara Jaén, por lo que vamos a presentar el recurso respectivo aferrando a las pruebas que hemos presentados, ya que el fuero penal electoral fue violado y no debe ser levantado", sentenció.



El defensor reiteró que ninguna de las pruebas que la defensa de Ricardo Martinelli presentó fue valorada por está jueza.

"Pareciera que ese fallo se lo mandaron hecho y ella solo lo firmó. Nosotros estábamos sorprendidos desde el día uno que nos presentamos a este Tribunal, por la actitud hostil que tenía la secretaria, el personal de ese Juzgado y la misma jueza para con la defensa de Ricardo Martinelli. Una situación detestable y fuera de lugar", explicó.



Ortíz indicó que pareciera que hay un montón de gente que tiene la mano metida en todo los temas de Martinelli, algo que han dicho desde el día uno.

"Lo más seguro es que haya magistrados metiendo la mano para políticamente satisfacer intereses o canjear esos favores por nombramientos y demás".

Lo que procede



Una vez se presente la respectiva apelación por parte de la defensa del exgobernante Martinelli, el expediente debe subir hacia el pleno de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), señaló el jurista.

Enfatizó que una vez este tema suba al pleno del Tribunal Electoral, los magistrados en ocho días tiene que resolver el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente.



"La ley exige motivación de los jueces, porque si no se hace de que uno se defiende, eso es lo que estamos exigiendo, no tocó una sola prueba de la que presentamos", concluyó.

