Tribunal Electoral: "No existen condiciones para consulta popular "

Alfredo Juncá, magistrado presidente del Tribunal Electoral, a través de la lectura de un comunicado oficial, dijo que actualmente "no existen las condiciones de paz social para convocar a una consulta popular", propuesta presentada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que los panameños decidan si deroga o no el contrato con Minera Panamá.

Juncá, a título de los demás magistrados del TE y al dar lectura al documento, manifestó que no existe en la Constitución Política ni en el Código Electoral, norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada para el próximo 17 de diciembre.

Sin embargo, "si una ley debidamente aprobada y sancionada, así lo ordenase, la institución, quedaría obligada a convocarla y organizarla, sujeto al tiempo y a los recursos necesarios, siempre y cuando existan las condiciones para garantizar el ejercicio de todos los derechos políticos como son los de seguridad y libre movilización".



Indicaron que la vinculación o no del resultado de dicha consulta y el cumplimiento o no, de lo que en ella se decida, no es competencia del Tribunal Electoral sino del solicitante.

La "solicitud planteada implica un esfuerzo adicional y paralelo al complejo proceso de organización de la Elección General del 5 de mayo de 2024, y para la cual la institución se ha venido preparando desde hace dos años".



El pleno de Tribunal Electoral resaltó que la Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley 406 que, de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria.

Finalmente, instaron a todas las partes involucradas en la presente crisis a dialogar y a contribuir con soluciones pacíficas y efectivas que le devuelvan la paz social a nuestro país.

#NacionalCri Magistrados del Tribunal Electoral reaccionan al mensaje de presidente la República, Laurentino Cortizo, sobre una consulta popular sobre el contrato minero. Dijeron "no existen las condiciones" de paz social para convocar a una consulta popular". Video: Víctor… pic.twitter.com/6h35hEuxGJ — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 30, 2023

