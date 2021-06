Tribunal se equivocÃ³ y audiencia preliminar del caso Lava Jato fue suspendida

La Audiencia Preliminar del caso Lava Jato, fue suspendida a causa que uno de los abogados presentó incapacidad médica y otro no se presentó.

Una fuente informó que el Tribunal se equivocó y citó a una abogada que ya no tiene ningún representado en este caso.

Se informó que la fiscal superior, Isis Soto, indicó que la fecha alterna para esta audiencia será del 20 de marzo y 7 de abril de 2022.

"Hoy se iba a solicitar el llamamiento a juicio a 33 imputados y se iba a solicitar el sobreseimiento de otras 8 personas", comentó Soto.

Por su parte, la abogada Guillermina McDonald, sostuvo que "todas las acciones, todos los actos, fuera del derecho y de las violaciones que cometió el Ministerio Público (MP) durante las investigaciones para que en justa perspectiva, la juez desestime esta causa. Entre otras causa, hay una traducción el MP mandó a que se hiciera un día. Ese mismo día llegó a la Fiscalía Internacional. Ese mismo día hacen la traducción y ese mismo día lo devuelven de cientos de páginas. Cuando se entrevistó a la señora traductora, ella bajo la gravedad de juramento dijo que ella tenía ese documento desde antes, que inclusive se había quedado dormida durante la traducción, y que habían cosas que ella había obviado señalar".

McDonal agregó que igualmente, una serie de documentos que llegaron de Brasil, en portugués, fueron traducidos por medio de la DIJ y fueron traducidos por Google. Sin embargo, "nuestro procedimiento tiene una serie de reglas para que se hagan las cosas. Por ejemplo, el traductor debe ser idóneo. Debe juramentar el cargo antes de hacerlo, nada de esas cosas se hicieron", acotó.

En tercer lugar la abogada mencionó que pretenden "que la juez capte que todas esta investigación está basada en investigaciones hechas en Brasil, que no conoce la ley de sociedades anónimas panameñas, que las satanizó con un propósito muy claro, como se ha sabido a través de medios internacionales no tuvieron frutos dentro de Brasil, fueron anulados porque el juez Moro estaba totalmente politizado".

Hoy, dos abogados presentaron incapacidad médica y otros dos no se presentaron. Esta no es la primera ocasión que hay un cambio de fecha en torno al caso Lava Jato.

Inicialmente, la fecha agendada era el 6 de enero de 2021, pero no pudo realizarse por la suspensión de términos judiciales decretada en Panamá y Panamá Oeste, a causa de la cuarentena por la situación sanitaria.