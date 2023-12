Trujillo: no estábamos preparados para una invasión

En octubre de 1989, el hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, advirtiendo la posibilidad de una invasión de Estados Unidos, le pidió ayuda al gobernante de Libia, Muamar Gadafi, pero éste declinó.

Lo anterior fue revelado por el hombre enviado por el propio Noriega a Libia para esta misión, su compadre el mayor José Hilario Trujillo.

El mismo Trujillo había sido ya encomendado por Noriega para hacer un informe sobre el nivel de preparación de las Fuerzas de Defensa: un ejercicio de apresto y destreza ante el evento de un ataque.

"No estábamos preparados", relató Trujillo a Crítica. "En el informe que le llevé el 2 de octubre se lo expliqué". Yo llegué a varios cuarteles para detectar el nivel de alerta...pero que va.

"El 8 de octubre, Noriega me mandó a buscar con Asunción Gaitán. Él llegó al cuartel Central y me dijo que tenía que ir a Libia a pedirle ayuda a Gadafi".

"Me fui para Libia el 10 de octubre. Tuve que esperar unos días para que me atendiera Gadafi, y él me dijo francamente: dile al general Noriega que yo no puedo ayudarlo".

Gadafi le explicó que había tenido problemas por tener que pagar una indemnización de $3 mil millones a los familiares de los fallecidos en el atentado terrorista de Lockerbie en diciembre de 1988, en Escocia, en el que una bomba colocada por un exagente de inteligencia libio derribó un avión comercial.

También estaba bajo presión, luego de que Estados Unidos hubiese matado a su hija en un bombardeo.

"Bueno, me tuve que regresar", dijo Trujillo.

Además, afirma que en 1978, un año después de la firma de los Tratados Torrijos Carter, Torrijos se comprometió a rendir un informe sobre los crímenes de la dictadura militar, y una copia de este informe aparece íntegra en el libro de Trujillo "Sin Temor a la Verdad".

"Se hizo ese informe, no como lo que hicieron los ricos aquí con la Comisión de la Verdad", expresó Trujillo. "Está con nombres, quién mató a fulano, cómo murió fulano".

Agregó que antes de la invasión, a Noriega se le ofreció que se fuera a otro país, y éste eligió Estados Unidos porque temía que en otro lugar lo matarían, pero el entonces presidente de EEUU, George Bush padre, se negó. El quería irse a EEUU con su familia, porque allá los propios norteamericanos tendrían que cuidarlo. "Decidió no irse... y nos invadieron". Esa fue la razón que me dio cuando hablé con él en El Renacer, en Gamboa.

Después, Noriega luego de volver a Panamá de una cárcel en Francia, Trujillo le dijo: "Tú no querías morirte y nos jodiste a todos". Manuel Antonio sólo esbozó una sonrisa.

