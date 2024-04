¡Tufo a fraude electoral y desconfían de Juncá!

Demasiadas coincidencias para afectar la candidatura presidencial de Realizando Metas (RM) y el partido Alianza, levantan el temor de un fraude en los comicios que deben celebrarse en 11 días.

El abogado Sidney Sittón advirtió que el código fuente (archivos que contienen instrucciones) usado por el Tribunal Electoral para el voto electrónico, contiene vulnerabilidades ocasionadas 80% por acción dolosas. Nada asegura autenticidad de voto.

Además si hay un error de código fuente como dice el Tribunal Electoral, puede indicar que usted coloca un gancho en la foto que puede ver, pero el sistema interpreta que debe dárselo al que está en el orden original y le daría el voto a otro candidato.

Esta semana con la candidatura presidencial de José Raúl Mulino se produjo un "error" en la boleta para el voto adelantado por internet, que presentó un orden distinto al que tiene la papeleta física afectando al abanderado de RM.

De manera inexplicable, en dicha boleta se rompió la secuencia numérica, saltando de la casilla 6 a la casilla 8, dejando la casilla 7, correspondiente a Mulino, fuera de la sucesión ordenada, creando confusión al elector.

Sittón recomendó a los partidos contratar expertos externos para hacer una auditoría a ese y otros sistemas utilizados en el Tribunal Electoral.

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal sostuvo que las reuniones del magistrado Alfredo Juncá con el exmandatario Juan Carlos Varela, dan la guía de lo que sucede en el TE.

Ya antes el excandidato presidencial panameñista José Miguel Alemán denunció el intento de un Golpe de Estado Refinado que involucraría a Varela y al candidato a vicepresidente José Blandón, para impedir la candidatura de Mulino.

La conexión de todo pasa por el presidente del TE, Alfredo Juncá, quien fuera secretario nacional de asuntos parlamentarios del Partido Panameñista y director de asuntos plenarios de la Asamblea Nacional, cuando el varelismo controlaba el legislativo.

Según fuentes opositoras, Juncá estaría moviendo los hilos para afectar la candidatura de Mulino, bajo la promesa de concederle 10 años más como magistrado, luego que en el 2027 se le vence el periodo.

La candidata por libre postulación, Maribel Gordón al reaccionar frente al error de la papeleta en el voto adelantado, dijo que el Tribunal Electoral no está preparado para llevar un proceso transparente y preguntó que frente a eso ¿cuál es la garantía que tenemos los panameños de ejercer voto y que sea respetado. “Denunciamos la actitud cómplice, irresponsable e irrespetuosa de los magistrados del Tribunal", añadió.

Para el analista Pedro Sittón, ante el gazapo tecnológico cometido con la papeleta digital, no queda otra que pedir la renuncia del magistrado Alfredo Juncá, del cual no se puede confiar, por no tener la capacidad para el cargo. Ese es un títere que llegó a esa posición por ser amigo de los amigos del presidente Varela y es un baila la vara que busca quedar bien con Dios y con el Diablo, añadió.

En tanto, el candidato a diputado por el 8-4, Alejandro Pérez Saldaña alegó que eso de la papeleta no fue ningún error, sino una conducta mal intencionada de confundir al votante y es indicio de que las cosas no se harán bien el 5 de mayo. Hay que gente que busca impedir lo inevitable: el triunfo de Mulino y la trampa le será difícil, porque habrá una avalancha de votos.

