UE: Panamá sigue en lista de no cooperadores a efectos fiscales

El Consejo de la Unión Europea decidió hoy mantener a Panamá en la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.

También han decidido retirar de la lista tres países y territorios: Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica y las Islas Marshall, y añadir a Antigua y Barbuda, Belice y Seychelles.

El Consejo de la UE lamentó que los países y territorios que se mantienen en la lista sigan sin cooperar a efectos fiscales e invitan a mejorar su marco jurídico para resolver los problemas detectados.



Detallan que en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores solo figuran los países y territorios que, o bien no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal, o bien no han cumplido su compromiso de poner en práctica las reformas necesarias.

Esas reformas deben tener como objetivo respetar una serie de criterios objetivos de buena gobernanza fiscal, en particular en relación con la transparencia fiscal, la equidad fiscal y la aplicación de las normas internacionales concebidas para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Con esta actualización, la lista de la UE consta de los siguientes 16 países y territorios:

-Samoa Americana.

- Antigua y Barbuda.

- Anguila.

- Bahamas.

- Belice.

- Fiyi.

- Guam.

- Palaos.

- Panamá.

- Rusia.

- Samoa.

- Seychelles,

- Trinidad y Tobago.

- Islas Turcas y Caicos-

-Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

- Vanuatu.

La lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales se creó en diciembre de 2017. Forma parte de la estrategia exterior de la UE en materia de fiscalidad y tiene como objetivo contribuir a la labor que se está realizando para fomentar la buena gobernanza en el ámbito fiscal en todo el mundo.

La lista es un documento dinámico que, desde 2020, el concejo actualiza dos veces al año. La próxima revisión de la lista está prevista para febrero de 2024.

