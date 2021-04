Ulloa: el egoísmo, un virus peor que el Covid

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa advirtió que cuando se supere lo del Covid-19, se corre el riesgo de que nos afecte un virus peor: el del egoísmo y reiteró la preocupación respecto a la educación que padres y abuelos le dispensamos a los niños y jóvenes de la llamada generación de cristal.

En su homilía dominical sobre la misericordia, Ulloa recordó palabras del Papa Francisco y dijo que mientras pensamos en una lenta y ardua recuperación de la pandemia, se insinúa justamente el peligro: olvidar al que se quedó atrás. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien, si me va bien a mí”.

Publicidad

Al abordar por segunda ocasión los problemas de la juventud inmersa en la tecnología, Ulloa expresó que ese comentario se convirtió en tendencia en las redes y los oportunistas y discípulos del caos quisieron aprovechar para seguir “golpeando a la Iglesia”. Sin embargo, lo importante es que fue un tema que más allá de ser tendencia, hizo que muchos padres se preguntarán cómo están educando a sus hijos.

En familia ser el rostro visible y tangible, es reconocer cuando estamos faltando a nuestra misión, por eso como pastor de esta Iglesia, nos referimos a la generación de cristal al hacerle un llamado a los padres de familia, de cómo están educando a sus hijos e incluimos a los abuelos, que son un referente importante para la niñez y la juventud, añadió.

El prelado explicó que existe “una generación de cristal” no porque lo digamos nosotros, es un término surgido en el año 2012, acuñado por una filósofa española, para describir la fragilidad o la manera en que quedan “rotos” por dentro si algo no les sale como ellos desean. Son jóvenes con padres que le dan todo, porque no quieren que sus hijos e hijas padezcan las carencias que ellos vivieron.

La Iglesia Católica siempre ha creído en la juventud, pero solos no pueden hacer el futuro, deben ir de la mano de sus adultos mayores. La vida tiene viacrucis, pero también está la Resurrección. Y estas realidades los hace fuertes y capaces de manejarse en los diversos conflictos que se encontrarán en el camino de crecimiento, explicó el arzobispo.

Sin embargo, Ulloa también reconoció que necesitamos más jóvenes contestatarios, que no se dejen manipular, que tengan conciencia crítica, con capacidad también de aportar a la construcción de una mejor humanidad, una mejor sociedad y un mejor país.

En otro aspecto, monseñor sostuvo que ante el coronavirus, es muy difícil acceder a la Confesión y a la Comunión, pero se pueden recibir las gracias especiales de la Divina Misericordia siguiendo tres pasos: hacer un acto de contrición, realizar la Comunión espiritual y realizar una oración especial.

Además cuestionó que muchos nos llenemos la boca al decir que somos católicos, pero a nuestra manera e independientes del ser Iglesia, de su doctrina y de su moral e incluso algunos tienen la osadía de hablar de la Iglesia, a pesar de estar alejados de ella, y sin conocerla por dentro.

Yo me sorprendo de las barbaridades –que muchos dicen de la Iglesia totalmente erróneas, incluso falsas...hablo de seudos cristianos católicos, sostuvo el guía de los católicos panameños.