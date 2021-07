Ulloa: Medios y redes con agendas muy definidas embisten contra la Iglesia

El arzobispo José Domingo Ulloa dijo que los panameños no podemos permitir que se menoscabe la familia, pues lo que está en juego es el propio futuro.

"En estos días, con el ímpetu desenfrenado de las redes sociales, y muchos grandes medios tradicionales con agendas muy definidas, las embestidas contra la Iglesia son atroces", destacó ayer en su homilía el prelado.

Ulloa señaló que en la actualidad se sigue menospreciando a Jesús, se mira por encima del hombro su mensaje, sus enseñanzas y sus propuestas de vida... estas y las agresiones contra la institución de la familia y la vida, buscan fortalecer sus arremetidas, haciendo alarde de su repulsa al Papa, a los obispos y a la catolicidad.

Monseñor explicó que el culto a la imagen es tan común en las campañas políticas, en el mundo publicitario y la farándula, que se vale de medias verdades, para destacar solo los éxitos y logros; mientras que los fracasos y falencias son ocultadas, pero con los evangelistas no sucede eso, porque ellos no se avergüenzan de decir que Jesús encontró resistencia entre los suyos, parientes y paisanos, que lo tenían por loco, y muchos no le creyeron.

Por tal motivo, Ulloa señala que no tenemos que poner en crisis ni ponernos de víctimas, cuando la gente empieza y sobre todo hoy con los twitter, que le dan plomo a la iglesia.

José Domingo Ulloa sostuvo que lo importante es tener y vivir la fe; que no sea solo una fe de apariencia.

Por otra parte, Ulloa se refirió al poco valor que le damos a nuestros paisanos los panameños, ya que “la excesiva cercanía nos impide valorar a los cercanos, nos pasa a nosotros aquí en Panamá que cuando hablamos de proyectos importantes y que requieren de personal especializado, a los primeros que vamos desacreditando es a los propios nacionales”

Aseguró que le molesta escuchar en la radio, en la televisión a gente hablando y hablando mal de los propios panameños”.

Nos vamos desacreditando los unos a los otros, a pesar de tener una rica historia que hemos realizado hombres y mujeres, que han mostrado que, si es posible realizar grandes obras en Panamá, y eso mismo le sucedió a Jesús, agregó el arzobispo.

También se refirió al Papa Francisco y el como Padre, que como también le pasó a Jesús, han provocado una oposición más o menos declarada, de sectores dentro de la iglesia y de sectores eclesiásticos, que no están de acuerdo con su línea.

Muchos dentro de la iglesia acusan al Papa Francisco de cambiar la doctrina católica, cuando en realidad lo único que está haciendo es querer renovar la iglesia y la pastoral de la iglesia.