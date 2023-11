Un búfalo retirado con deseo de cambiar vidas de "Fat" a "Fit"

Sergio "Chello" Gálvez es amante de las canciones románticas de antaño, un basquetbolitsta en su infancia, un símbolo sexual en sus años de picardías y un político con un proyecto municipal para ayudar a aquellos que luchan con el sobrepeso.



En una entrevista para Crítica, Chello, diputado, representante de El Chorrillo y ahora candidato a alcalde recordó cuando era estudiante del Instituto Nacional, donde se ganó el título de "tira piedras profesional" y "prendedor de llantas".



Entre una media sonrisa, afirmó que eran cosas que hacían los jóvenes.

Carrera política y afiliaciones Partidistas

Las experiencias en el "Inti" quizás sembraron la semilla política que allanaron sus mentores Joaquín Fernando Franco, Arnulfo Escalona Ríos y Julio Harris del Partido Liberal Auténtico. También fue miembro del partido Panameñista, donde conoció a Hilderbrando Nicosia, un nombre que recuerda por su experiencia.

"Gran parte de mi éxito político se lo debo a estas personas", afirmó Gálvez, reconociendo la influencia de sus colegas en su carrera.

Una vida dedicada a El Chorrillo y a la política

Chello describió un día normal en su vida, resaltando que no hay un día en el que no realice alguna actividad política en beneficio de su natal El Chorrillo. Además de sus deberes políticos, disfruta visitar a su familia, pasear por el Costway y relajarse junto al mar.

"Mi vida fuera de la política es un poquito aburridita. Yo siento que mi vida es la política", confesó.

"La sinfonía romántica de Chello"

La música revela su faceta romántica y su afinidad por los clásicos de la vieja guardia: José José y Camilo Sesto.

En 51 segundos el político se metió en el papel de artista, agitó las manos y entonó parte de la canción "Ya lo pasado, pasado" de José José, demostrando que su corazón late al ritmo de la música romántica.

"Fat to Fit: Más ágil, menos peso"

El político no solo deslumbra con su verbo persuasivo, sino también con su transformación física. Tras someterse a dos operaciones, compartió con entusiasmo cómo perdió ¡120 libras!

Gálvez detalló que logró bajar de peso gracias a dos operaciones, una realizada en Cali y la otra en Cartagena, Colombia a un costo de 7 mil dólares con derecho aeropuerto, hotel y todos los demás gastos.

"Aquí en Panamá te están cobrando 18 mil y 20 mil dólares por una banda gástrica y por un bypass gástrico!, dijo al hacer las comparaciones de costos.

Niño basquetbolista



De niño le gustaba jugar básquetbal y fue el primero basquetbolista de la familia, incluso antes de su hermano Mario Gálvez, quien llegó a ser selección nacional.

"Lo único es que la obesidad no me daba para tanto. Yo fui selección del Instituo Nacional en la categoria mediana. Yo jugaba primero que Mario"

"El Proyecto Municipal 'Chello Fit'"

Con una determinación, Chello anunció su proyecto municipal para brindar oportunidades a aquellos con problemas de obesidad, especialmente aquellos con condiciones de salud peligrosas.

"Vamos a salvar a esa gente con el gobierno de Chello Gálvez", declaró, prometiendo una lucha contra el sobrepeso que va más allá de las palabras.

"La seducción verbal de Chello: Café, Cerveza y Convicción"

El político, famoso por su estilo de conquista, reveló que su mejor arma no es la cartera, sino su "léxico de convencimiento".



"Cartera mata a Galán no es lo mío", No es cualquier chica que se resista a Chello Galvez. Cuando yo le saco mi verborrea , mi léxico y quedan creyendo en Chello"



Dice que una invitación a un café, una cerveza, o una cena para conversar es parte de la receta de conquista.



Búfalo sexual



El hombre de sonrisa abierta aclaró que el apodo se lo debe a una sierva de la iglesia evangélica quien un día le dijo que él era un "búfalo" en referencia a la Bibloia que menciona que el búfalo es uno de los animales más fuerte El término sexual lo agregó el mismo Chello Gálvez. Allí nació el mito.

"Ya yo no estoy en eso. Eso era antes cuando yo era el verdadero búfalo sexual. Ya yo estoy retirado de la vida mundana.

Chello se enorgullece de su habilidad para dejar una impresión duradera, pero recalca que su faceta de "búfalo sexual", ya quedo en el pasado.



Nada de papá consentidor

Chello tiene cuatro hijos y se confiesa que no es papá "ñañeco" consentido.

"Yo soy un poqueito maá bien alejado del carino de mis hijos. Los amo a todos, pero no soy ese papá de esta encima de sus hijos"

Dos y... a veces tres golpes

El Chorrillero afirma que su niñez fue muy humilde, aunque también muy unida a sus seis hermanos.

Gracias a mi mamá y a mi papá teníamos dos comidas en la casa. Cuando había la oportunidad teníamos los tres golpes.

La útima campaña.

Soy un hombre muy religioso. Me entrego a Dios todos los días. Al despertar, al levantarme, al acostarme, al salir de mi casa. Yo me imploro a Dios. Yo me siento fuerte, Me siento capacitado para seguir en la política hasta que Dios me dé permiso, yo voy a seguir corriendo.

De viejito

En 20 años me veo retirado, haciendo una vida más tranquila, más relajada, disfrutando de la vida que no he podido disfrutar hoy en día. Ser político es una profesión, es una entrega y por eso soy exitoso porque me he entregado a esta labor mía.

Lugar favorito

Me gusta muucho ir al Costway y pasear y comer. Me gusta la comida de calidad. Comer y pasear. No me gusta ni avión ni barco

