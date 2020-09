Venezolanos varados en Panamá quieren irse a su país

Un grupo de venezolanos varados en Panamá desde marzo por la pandemia de Covid-19 protestaron pacíficamente en la sede de la ONU, ubicado en la Ciudad del Saber, con la finalidad que este organismo sea mediador para gestionar un vuelo humanitario a fin de retornar a su país de origen.

LEE TAMBIÉN: Defensoría investiga denuncias de abusos sexuales en el SENAN

Publicidad

Los venezolanos piden viajar a su país en un vuelo que sale mañana, sábado, en busca panameños varados en Venezuela.

Los afectados desean regresar a su país, ya que no cuentan con los recursos económicos y otras dificultades para permanecer en Panamá.

La manifestación pacífica está respaldada por la Asociación de Residentes y Naturalizados en Panamá (ARENA)

[VÍDEO] Grupo de venezolanos varados en Panamá desde Marzo por la pandemia protestan en la sede de la ONU en Ciudad del Saber, piden viajar a su país en un vuelo que sale este viernes a buscar panameños varados en Venezuela. pic.twitter.com/LPlLBEboew — Tráfico Panamá (@TraficoCPanama) September 11, 2020