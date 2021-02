La vicealcaldesa de Panamá, Judy Meana, a través de su cuenta personal de Twitter, informó que aún no ha podido entrar a la Alcaldia.

Meana explicó que el Consejo Municipal de Panamá no ha enviado la resolución, donde se aprobó su reintegro como Vicealcaldesa.

LEE TAMBIÉN: Carnavalitos y desenfreno en Colón, Panamá y Panamá Oeste [Videos]

La política del Molirena y comunicadora social indicó que esta "mañana los policías municipales me informaron que no podía entrar a mi oficina".

Meana había solicitado una licencia de sus funciones como vicealcaldesa, mientras ocupaba la posición de gobernadora de Panamá.

Los concejales aprobaron el pasado martes el retorno de Judy Meana como Vicealcaldesa para sus respectivas funciones.

El Concejo no ha enviado la resolución. Esta mañana los policías municipales me informaron que no podía entrar a mi oficina.