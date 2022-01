"Wild Bill" alega ser un Rey, lanza libro y espera vender 2 millones

William Dathan Holbert, conocido como El Salvaje Bill, el norteamericano que mató a cinco personas en la provincia de Bocas del Toro, dice ser "un Rey", y denunció la corrupción, violencia, muerte y tortura dentro de las cárceles del país y del Sistema de Justicia de Panamá.

Su vivencia la hace a través de "Larga vida al Rey, Salvaje Bill. El Héroe es un villano", el libro con el que entra al portal de Amazon como escritor. Lo hace 11 años después de haber confesado ser el autor de los crímenes de Michael Brown, Manchittha Nankratoke Brown, Watson Seaward Brown Bo Icelar y Cheryl Hughes. Holbert asesinó a todas sus víctimas entre diciembre del 2007 y marzo del 2010 con el fin de adueñarse de sus propiedades.

Crítica contactó a Carmen Neil, abogada del autor y a Brandi Billings, agente de la editorial norteamericana Stone Jug Entertainment, que se encargó de la edición, corrección y del título de este libro, cuya primera edición, de lo que se espera sea una trilogía, fue colgada el 26 diciembre 2021.

Neil asegura que el libro será un éxito, mientras que Billings maneja una proyección de ventas de dos millones de unidades entre el 2022 y 2023.

El libro es un testimonio -escrito en primera persona y en inglés- de las experiencias de este criminal, quien confiesa, en las primeras páginas, que "era uno de los prófugos más buscados de Estados Unidos y estaba acusado de decenas de homicidios en toda América Central. Yo estaba asociado a un cártel y trabajaba en una red de contrabando".

En la sinopsis se promociona como una obra en las que se revela la corrupción, violencia, muerte y tortura que se vive en las cárceles de Panamá. No faltan nombres reales de quienes forman parte de ese círculo que denuncia el autor dentro del engranaje del Sistema Penitenciario y la justicia del país.

Sin embargo, este primer tomo inicia unos meses antes de que Holbert fuera detenido por las autoridades nicaragüenses a fines de julio de 2010, cuando intentaba huir de Panamá cruzando hacia Costa Rica, a través del río San Juan.

Allí comienza un camino de letras en el que se revelan situaciones de lo que enfrentó William como extranjero en los penales del país y la transformación hacia la vida religiosa, luego de aceptar a Jesús como su salvador en el año 2012. Hoy, es un autoproclamado pastor.

Está escrito bajo su experiencia y casi como un universo paralelo, el que este asesino asegura que desea que se elimine la "falsa imagen de que es un loco con una hacha en la mano" y lo visualicen como un rey, al ser hijo de Dios.

"Todos los que me conocen saben que no soy ningún loco, ni peligroso. Antes de mi arresto yo viví una vida normal, tenía familia, negocios lícitos. Lo que hice malo era para ganar dinero, no porque me gusta la violencia, ni dañar a las personas", asegura.

Y, aunque se esperaba que en el libro se detallaran los crímenes que cometió, en ninguna de las 218 páginas se ofrecen detalles de los hechos por los que El Salvaje Bill fue condenado a 47 años y dos meses de prisión en el 2017.

"Por ética y respeto a las familias de las víctimas, no se hace mención profunda de los hechos", indicó Neil, su abogada.

Crítica logró que El Salvaje Bill contestara un cuestionario, a través de su representante legal.

1. ¿Por qué escribir un libro en este momento?.

Porque tengo mucho tiempo y parece una manera productiva de pasar mi "cana" (modismo panameño que significa cárcel). Además, siento que la verdad de quién soy nunca se conoció. Hay la imagen falsa de un monstruo que realmente no existe.

2. ¿Cuánto tiempo tomó escribir el libro? ¿Lo escribió usted u otra persona lo ayudó?

Nadie me ayudó. Yo escribí todo. Contraté un editor en los Estados Unidos para que me ayudara con la ortografía y puntuación, pero yo escribí todo con mi mano.

3. ¿Es un libro biográfico? ¿Solo en inglés?

El libro está escrito en primera persona y trata de mi vida y todo lo que me pasó desde dos meses antes de mi captura hasta un año después de mi arresto (mi primer año preso). La versión en español estará disponible a finales del 2022. Por ahora solamente está disponible en inglés.

4. Hábleme de la temática. ¿Mezcla la fantasía con la realidad o todo es real? Usted es un asesino.

Todo es real, nada de fantasía. Deseo que no me vean solo como el Salvaje Bill, sino también como una persona con una historia que contar y que todo lo que hizo fue motivado por el dinero.

5. ¿Qué se podrá leer en este libro que no haya revelado antes?

Muchas cosas están allí. Cómo me trataron en Nicaragua, la realidad de ser un preso en Panamá, de vivir en la cárcel, la corrupción, los lujos y maltratos que he experimentado preso. Mi vida durante esa montaña rusa mediática.

6. ¿Habla de su fuga, de la corrupción y de la justicia en Panamá desde su óptica?

Viví mi vida yo. ¿Quién sabrá más de lo que viví que yo? Es de mi experiencia que escribí, de nadie más. Soy la mejor autoridad para decir qué me pasó.

7. ¿En el libro, usted ofrece detalles de los crímenes que cometió?

No. De los crímenes no hablé. Siento que es una falta de respeto al público y las víctimas.

8. ¿Por qué una trilogía?

Porque hay mucho que contar. Solo el primer año de mi tiempo preso llené 218 páginas. ¡Imagínate todo lo demás que hay que contar de los últimos 11 años!

9. ¿Qué quiere obtener con este libro?

Que la realidad de mi vida sea conocida. Que quiten esa imagen falsa de un loco con un hacha.No me libro de culpa y estoy pagando mi error. Pero, siempre publican una imagen falsa de quién realmente soy.

10. ¿Por qué ese título? ¿Se cree un Rey?

¿Tú eres hombre y no te piensas un rey? El hombre de Dios es Hijo del Rey. Soy Real. Si conoces a Cristo eres Real también. Rey soy papá.

11. ¿Cuándo viene la segunda parte y de qué tratará?

Será en 2023 porque ahora estoy escribiendo un informe a la ONU que será publicado en julio de este año que trata de la falta de derechos humanos y de los derechos legales de los internos en el Sistema Penitenciario. Panamá tiene excelentes leyes, pero no cumplan casi ninguna al respeto de la resocialización y educación del preso. Los derechos humanos de los presos no son una prioridad en Panamá.

El segundo revelará la vivencia dentro del monstruo que es nuestro sistema penitenciario, que lo ahoga la burocracia, la inestabilidad de los servidores públicos y hasta la incansable lucha por ser escuchado y no sentirse vulnerado en sus derechos mínimos, que, aunque sea un privado de libertad, también tiene derechos, que se ven conculcados (ir en contra de lo que dispone una ley) por la demora en la respuesta a las demandas.

12. Su esposa le fue infiel, algunos piensan que es un demente y que utiliza la religión para engañar. ¿Qué opina de eso y qué espera de la vida?

Desafortunadamente, mi matrimonio con Elizabeth terminó. Ya la demandé al divorcio, espero fecha de audiencia nada más. Sí, me fue infiel. Qué Dios la bendiga, ya ella formará parte de mi pasado y nada de mi futuro. ¿Así va la vida no? Pa'lante na más. No voy a hablar mal de ninguna mujer.

Bueno, las personas tienen el derecho a pensar lo que les dé la gana de mí. Yo estoy perdonado por Dios. Ya los jueces me juzgaron. Dios será mi juez y Jesús mi abogado en el juicio final.

Lo que piensa la gente de mí no es mi problema. Pero también, mucha gente me quiere porque nunca me faltan amigos y Dios siempre me manda a las mejores personas para acompañarme. Soy el hombre más bendecido en el mundo. Amo mi vida. Reconozco mis errores y no los voy a repetir, jamás.

Editorial gringa

Brandi Billings, la agente editorial de "El Salvaje", expresó que el libro tiene una proyección de ventas de dos millones de unidades entre 2022-2023. Sin embargo, considera que Holbert esperó demasiado tiempo para escribir el libro.

La agente editorial dijo que les preocupa la seguridad del reo porque "se encuentra en una posición muy vulnerable a merced de un sistema penitenciario que castiga fuera de la ley".

Agregó que sus abogados se encuentran trabajando con el Consulado de los Estados Unidos, con la intención de proteger a Holbert y hacer que mejore su situación.

El Salvaje Bill tenía 30 años cuando fue capturado y extraditado a Panamá desde Nicaragua. Hoy se encuentra en un área de máxima seguridad en el centro penitenciario La Nueva Joya, por lo que tendrá tiempo suficiente para escribir sus próximos libros