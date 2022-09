Wisin le regala gorra

Marliere Sealy está que no cabe en el pellejo, pues logró que el reguetonero Wisin fuera directo donde ella y le regalara una gorra.

La hermana de la bailarina Marigaby disfrutó de la presentación en Panamá del “Dúo de la historia”, Wiin y Yandel, que se realizó el jueves, y muy emocionada compartió en redes el momento que quedará en su historia.

"Le dije a Wisin que please me regalara una gorra y aquí él me la lanzó", escribió Marliere en el video que compartió en sus redes sociales, cuando el boricua va por la gorra mientras interpreta “Algo me gusta de ti”, se va al otro extremo del escenario y regresa directo donde ella para lanzarle la gorra.

Marliere no dudó en gritar de la felicidad y con la gorra puesta afirmó que fue el mejor concierto de su vida.

