¿Y qué con el presupuesto?

El presidente del Partido Panameñista, José Blandón advirtió que el gobierno del mandatario Laurentino Cortizo, pretende cometer la viveza de no presentar de vuelta ante la Asamblea Nacional, el proyecto de presupuesto para el año 2024.

El artículo 272 de la Constitución establece el supuesto de que la Asamblea no vote el proyecto de Presupuesto, pero los constituyentes pensaban en una Asamblea que no votara un proyecto presentado por el Ejecutivo, pero estos avivatos lo que pretenden es que no se vote, porque ellos (el Ejecutivo) no lo presenten de vuelta a la Asamblea. Creo que sería la primera vez en la historia del país que algo así pasara, expresó Blandón.

Publicidad

Según la Carta Magna, "si el proyecto de Presupuesto General del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Órgano Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete".

El 27 de julio, el Consejo de Gabinete aprobó el último Presupuesto General del Estado del gobierno de Laurentino Cortizo por la suma de $32,754 millones, una suma mayor en 18.5% respecto al presente año.

El presupuesto vigente es de $27.579.4 millones de dólares, un 8 % más que el estimado de 2022. El aumento para el 2024 será de $5,174.6 millones.

La Asamblea realizó las vistas presupuestarias, pero no fue sometido a votación ni por la Comisión de Presupuesto, ni por el pleno. Como se está en receso hasta enero del 2024, el Ejecutivo debe convocar a sesiones extraordinarias para su aprobación.

Contenido Premium: 0