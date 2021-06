¿Y si vienen los guardias?... ¡Que nos lleven a todos!

"¿Y si vienen los guardias?", preguntaba un campanero a la multitud de fanáticos que celebraba el triunfo del Plaza Amador congregados el sábado cerca del estadio "Cocoliso" Tejada. La muchedumbre contestó a coro: "¡que nos lleven a todos!" y allí arrancaba un endemoniado ritmo de comparsa sin mascarillas, sin distanciamiento...una incubadora para el Covid-19.

Ese baile en la calle fue para recibir a los "leones" del Plaza que ganaron su 7mo. campeonato del torneo de fútbol de la LPF.

Publicidad

Fue una muchedumbre la se tiró la noche del sábado a las calles de Plaza Amador y hasta personas que habían estado en cuidados intensivos a causa del Covid-19, fueron captadas en videos celebrando sin mascarillas y sin respetar las medidas de bioseguridad.

Un día antes en los bares del Casco Viejo se detectó a casi un centenar de personas violando las medidas de bioseguridad. La Dra. AnaLorena Chang, jefa de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, informó que se procederá a las sanciones respectivas a los responsables de organizar varias actividades durante el pasado fin de semana sin el permiso del Ministerio de Salud.

Chang explicó que,por ejemplo, el bar discoteca en San Felipe, será sancionado debido al incumplimiento del aforo, distanciamiento y la reactivación de una actividad que aún no está permitida, y se procederá con el cierre temporal.

”En cuanto a la celebración deportiva, según los agravantes, se sancionará al o los organizadores y posiblemente al equipo deportivo Plaza Amador.De acuerdo a las sanciones que pueden ser impuestas por los Centros de Salud la multa podría llegar hasta $500 y en la Dirección Regional hasta $5,000.

En tanto la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz reveló que el ministro Luis Francisco Sucre dio instrucciones a la Regional Metropolitana de Salud para que investigue,así como se han investigado otras fiestas que ha habido para ver qué es lo que sucede y que los responsables entonces paguen las multas.

Esas acciones no ayudan, y lo que hacen es aumentar el contagio sobre todo en aquellas personas que todavía no se han vacunado, entonces seamos conscientes: juventud,ayudemos a que las personas con enfermedades crónicas que están pendientes y adultos mayores que no ha podido llegar todavía a su cita, no se contagien”,expresó Ruiz.

Advirtió que aumentarán los operativos en las calles, sobre todo en las noches, para que cumplan con las medidas que el Minsa ha dictado en resoluciones, “porque de no cumplirse será peor, vamos a echar para atrás y no queremos volver a cerrar”, sentenció.

El ministerio de Salud en un comunicado apelo a la disciplina social y sanitaria y reiteró a la población abstenerse de participar de actividades donde se evidencia la falta de distanciamiento físico y no se contemplan las medidas de bioseguridad.

“Este fin de semana han circulado varios videos en los que se evidencia el incumplimiento delas medidas de autocuidado y la falta de disciplina ciudadana, lo que representa un foco de contagio y demuestra la poca sensibilidad social para con aquellas personas que han perdido la batalla contra el virus y sus familiares”,señala el comunicado

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre en su cuenta de Twitter reiteró a la población panameña de abstenerse de participar de actividades donde se evidencia la falta de distanciamiento físico y no se contemplan las medidas de bioseguridad.