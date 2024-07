YA VAN 12 MUERTOS EN VENEZUELA

La crisis en Venezuela tras las elecciones presidenciales sigue escalando: ya hay al menos 12 muertos y 749 detenidos.

Nicolás Maduro ha pedido la movilización del Ejército y ha reprimido con efectivos policiales las marchas de protesta en Caracas.

Costa Rica ofreció asilo político al candidato opositor en Venezuela, Edmundo González, y a la líder María Corina Machado, informó el canciller del país centroamericano, Arnoldo André.

Varias estatuas del fallecido presidente Hugo Chávez fueron derribadas y oficinas electorales vandalizadas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que está en marcha un "golpe de Estado fascista" dirigido desde las redes sociales.

En tanto, el Centro Carter reveló que no puede verificar ni corroborar los resultados de la elección declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además sostuvo que la omisión de la autoridad electoral de anunciar los resultados desagregados por mesa de votación, constituye una grave violación de los principios electorales.

Las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas, destacó el organismo.

Mientras tanto, la oposición venezolana reclama su triunfo en las elecciones del domingo y asegura que posee pruebas de que obtuvieron el 73% de los votos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió que se "revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática".

Por su parte, Nicolás Maduro, defendió su victoria electoral desde el balcón del palacio presidencial y retó a la líder opositora María Corina Machado a confrontarlo directamente. “Venga por mí”, desafió el mandatario.

En tanto, la OEA alega que el régimen de Maduro perpetró la “manipulación más aberrante” en las elecciones presidenciales de Venezuela y plantea la necesidad de que se acepten las actas presentadas por la oposición venezolana y en caso de no aceptar estos resultados, sugiere nuevas elecciones con la presencia de observadores internacionales para garantizar la transparencia del proceso.

