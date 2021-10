Yanibel le advierte a Rómulo Roux que no permitirán alianza con los panameñistas

Durante su intervención, este miércoles, en el pleno de la Asamblea Nacional, la diputada de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, le lanzó una advertencia al presidente de ese colectivo político, Rómulo Roux: “no le vamos a permitir hacer una alianza con el Partido Panameñista”.

“¿Quién le dio permiso a Rómulo Roux?, ¿con quién discutió la decisión de hacer una alianza con los panameñistas que ayer quedó evidenciada en este Parlamento?, es vergonzoso; y nosotros que ponemos los voto no vamos a permitir esa alianza con los panameñistas”, dijo Yanibel Ábrego en el pleno de la Asamblea Nacional.



“Hemos sido claros con quien queremos ir de aliados y lo digo en este Parlamento, con Ricardo Martinelli, quien es el que marca en las encuestas (…), porque lamentablemente nuestro presidente [Rómulo Roux] del partido no tiene liderazgo, no marca en las encuestas”



Solo tres diputados de CD (de los 18 que componen esa bancada) apoyan a Roux, mientras que los 15 diputados se oponen a que Rómulo Roux siga presidiendo ese partido político.



Ábrego anunció dijo que la bancada de CD decidió retirar, del proyecto de reformas al Código Electoral, los dos artículos que permitían que las bases de los partidos tomaran la decisión de anticipar la elección para renovar las juntas directivas de sus respectivos colectivos, después de que estas cumplieran dos años de funciones.



La propuesta había sido motivada por una serie de denuncias sobre malversación de los fondos del subsidio electoral asignados a Cambio Democrático por parte la administración de este colectivo, a cargo de Roux.



Las denuncias van desde sobreprecios de 700% en compras de mascarillas, contratación de familiares de los directivos de CD, contratos de alquiler de oficinas del colectivo en inmuebles propiedad de dirigentes allegados a Roux y otras.



Los diputados de CD se han quejado de que los magistrados del Tribunal Electoral han sido permisivos con la malversación del subsidio electoral supuestamente perpetrada por la administración de Roux. G/C

