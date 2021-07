Yanibel: Rómulo no tiene ningún liderazgo

La diputada y secretaria general de Cambio Democrático, Yanibel Abrego dijo que no le teme a las amenazas de Rómulo Roux de someterlos a una revocatoria de mandato por apoyar al candidato del PRD, Crispiano Adames para presidir el Órgano Legislativo.

Abrego asegura que "Roux perdió el liderazgo del CD y la nueva corriente le va a ganar la convección extraordinaria... ya que se vaya olvidando”.

"Él no tiene la capacidad política, ni el liderazgo de enfrentarse a la mayoría de su bancada. Nosotros sí representamos las bases, nosotros sí representamos las convencionales, por eso hoy nuevamente le lanzo el reto; si él dice que tiene el liderazgo de los más de 300 mil inscritos en Cambio Democrático, vayamos a las urnas de manera democrática, hagamos el ejercicio, vayamos a la convención extraordinaria para ver si nuestros convencionales quieren que se mantenga dirigiendo el Partido Cambio Democrático”, reiteró una vez más la diputada.

Indicó que es un acto de desesperación, el hecho de que Rómulo Roux desconozca hoy que llegó a ser presidente del Partido CD y candidato a la presidencia de la República por el apoyo de los diputados y sus estructuras, y le recordó que fue ella la diputada que más voto obtuvo en las primarias para que fuera candidato presidencial.

Por otro lado, la diputada manifestó que es una falta de respeto por parte del presidente de CD hablar de acuerdo de recámara con la bancada del PRD, ya que a su juicio el único acuerdo de recámara que ve es el de él con Blandón y los panameñistas, con Panamá Ports y Minera Panamá, “ese es el acuerdo de recámara que vemos en este país”.

“Nosotros en la Asamblea históricamente hemos apoyado a los presidentes electos, la bancada de Cambio Democrático votó por el ex diputado Bebi Valderrama, votó por Rubén De León en el quinquenio pasado, la bancada de Cambio Democrático estuvo con Yanibel Abrego que era miembro de Cambio Democrático y los PRD me apoyaron en ese momento, votamos por Marcos Castillero, yo no entiendo cuál es la agenda del individual de él, porque es una agenda de Rómulo Roux, no es una agenda de Cambio Democrático”, cuestionó la diputada.