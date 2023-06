Yanibel: Rómulo quiere expulsarme porque sabe que podemos derrotarlo

Panamá- El Boletín 5371-B del Tribinal Electoral, del 6 de junio de 2023, informó sobre la decisión por mayoría, de tres a dos, del Tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático (CD) de expulsar a la diputada y precandidata presidencial de ese partido, Yanibel Ábrego.



La reacción de Yanibel Ábrego fue inmediata: “Rómulo Roux está desesperado, porque se ve perdido en las primarias; paga campañas sucias contra mi en medios de comunicación y, por segunda vez, fabricó un proceso para expulsarme, porque está claro que nosotros tenemos los votos para derrotarlo el 9 de julio”,



“Ante la inminente derrota de Rómulo Roux en las elecciones primarias, solo le queda tratar de sacarme del partido a través de una expulsión espuria”, expresó Ábrego.



La expulsión fue una decisión de los miembros del Tribunal de Honor y Disciplina de CD, Javier Rodríguez, Dilia Cornejo y Luis Cortés. Javier Rodríguez nunca se declaró impedido, a pesar de que Rómulo Roux lo tiene en la planilla del partido con un salario de 1,200.00 dólares mensuales.



En tanto, Arturo Vallarino y Noriel Salerno, también miembros de ese tribunal, se opusieron a la expulsión.

CARRILLO: PRUEBAS DE ILEGALIDAD DE LA EXPULSIÓN

Por su parte, el abogado de Yanibel Ábrego, Carlos Carrillo, explicó que este es un proceso que no ha concluido. Se procederá a apelar ante la Junta Directiva de Cambio Democrático, que preside Rómulo Roux. Ante una ratificación de la expulsión por parte de la Junta Directiva de CD, queda la instancia del Tribunal Electoral, donde seguramente se revisará y declarará ilegal esa decisión, apuntó Carrillo.



Recordemos que en un proceso similar desarrollado el año pasado, el Tribunal de Honor y Disciplina de CD expulsó a Yanibel Ábrego y otros 14 diputados de ese partido y el Tribunal Electoral revocó esa decisión por ilehal.



Carrillo advirtió las ilegalidades cometidas en el nuevo proceso de expulsión contra Yanibel Ábrego: La acusación hecha consiste en promover una alianza con otros partidos, se han señalado hechos del mes de julio de 2022 cuando fue el mismo periodo que ya fue objeto de proceso disciplinario, en aquella ocasión revocatoria de mandato y expulsión; nunca se notificó a Yanibel Ábrego de la denuncia ni el fiscal de la causa hizo investigación alguna, los organismos del partido (incluyendo el Tribunal de Honor y Disciplina) tienen sus periodos vencidos y no se respetó el fuero electoral de la diputada Ábrego.



Otras ilegalidades, sotuvo Carrillo, son que solo se evacuaron tres testigos, se negaron la mayoría de pruebas de la defensa y se demostró la ilicitud del USB presentado por el denunciante, quien a su vez está relacionado con un miembro del Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) de CD, sostuvo el abogado.



Esto sin mencionar, dijo Carrillo, que no había en el momento de los supuestos hechos un periodo de alianzas ni de candidaturas presidenciales y que en el Estatuto del partido no existen las causales invocadas para la expulsión.

