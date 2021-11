Zinli, una tarjeta de uso mundial, sin cuenta bancaria

Las billeteras virtuales se han vuelto parte de nuestro diario vivir, para mover dinero, pagar servicios, pero mientras en todo el mundo es algo normal, en Panamá aún es utilizado por pocas personas, ya que la mayoría de los pagos se hacen a través del dinero físico.

Teniendo esta realidad clara, y en la era donde las Fintech son cada día más normales, la billetera Zinli trasciende el entorno virtual y ofrece una opción para que el 100% de los panameños, mayores de edad, puedan tener una tarjeta física Prepago VISA Internacional.

Javier Buitrago, gerente general de la billetera virtual Zinli, detalló que esta nueva opción que está a la alcance de todos es inclusiva, permite que se hagan compras electrónicas, enviar y recibir dinero en dólares, se paguen las suscripciones de servicios, además, la Tarjeta Virtual Zinli Visa prepagada funciona sin necesidad de contar con una cuenta bancaria.

¿Qué es Zinli?

Es una billetera digital realizada por la empresa FinTech S.A, que tiene su sede en Ciudad del Saber. La aplicación fue creada el año pasado y se lanzó en este 2021. Para usarla solo se requiere descargar la aplicación en cualquier celular inteligente y luego, utilizar la tarjeta Visa prepagada para las compras electrónicas en tiendas o servicios en cualquier parte del mundo.

Cualquier persona puede aplicar y la meta es que todos puedan tener acceso a una cuenta sin tener que pasar trámites tan complicados en bancos. La gente en la actualidad sigue usando efectivo para hacer sus pagos, porque no ha encontrado la herramienta para realizar este servicio.

¿Cómo funciona Zinli?

Ser mayor de edad, tener un teléfono inteligente con Android o iOS para descargar la aplicación, un correo electrónico, luego envía una clave al mismo. De ahí te pedirá un documento de identidad. Luego se toma una fotografía, en estilo de un selfie en la aplicación para la comprobación final del usuario.

¿Para quiénes está pensada?

Está pensada para resolver la dinámica de pago de todas las personas, que necesiten o deseen utilizar una tarjeta, pero no tienen una cuenta bancaria.



Panamá tiene buenos bancos, pero eso no implica que haya más productos o usos. Cómo reemplazar el efectivo en Panamá es lo que se debe mejorar.

El sistema financiero tiene 5 pilares: pagos, ahorros, créditos, inversiones y seguros, en todos ellos hay muchísimo para hacer y que Zinli puede lograr.



Con este sistema, se espera mejorar la dinámica de pagos de los comercios y usuarios, algo que les cuesta a los panameños tener en el celular.

¿Es una tarjeta de débito?

Correcto y es prepagada, significa que solo debe recargarse como si lo hicieran con cualquier otro servicio. En la tarjeta virtual Zinli Visa Prepagada, solo puedes usarla si le metes dinero.

Ahora tiene su versión física, que nos permite mantenernos conectados a todo.

La tarjeta de Zinli no tiene tu nombre, porque no hace falta, la puedes cambiar cuando deseas o bloquear. Para obtenerla fácilmente, buscando en Pedidos Ya, eliges la opción y eliges el lugar que quieres que te llegue. Si la pierdes puedes buscar otra.

El usuario solo deberá pagar el costo asociado a la adquisición y envío de la Tarjeta Zinli Visa prepagada, pues no tiene anualidad ni costo de mantenimiento.

¿Hay puntos de recarga, cuáles son y dónde están?

Hay distintas formas, la primera es por medio de Banco Mercantil, pones el email a lo que vas enviar, es gratis, inmediato y te llega una notificación.

Otra alternativa es recarga por Visa o Master de manera internacional, en ese modelo se cobra un 1% por el importe de la transacción y todo lo demás es gratis.

Está también la opción en efectivo, solo eliges Panamá en la aplicación, luego vas a un centro de Western Union y haces el depósito. Todo es en tiempo real y se cobra un 1%.

¿En qué comercio se podría usar?

En todo comercio si usas la Visa Prepaga física o en el mundo, pero si quieres pagar con QR, en cualquier comercio que lo haya descargado.

¿Tiene algún costo anual? ¿Cómo la obtengo?

No existe un costo anual, hacemos énfasis en que sea gratuito, el envió es gratis, no hay anualidad. Lo que queremos es facilitarles la vida a todos los panameños, para que dejen de usar dinero en efectivo y lo hagan online.

¿Cuáles han sido las principales dudas de los usuarios?

Un error típico es que cuando hacen la prueba de vida es que no se quitan los lentes, esto causa que no pueda identificar a la persona. Hay detalles para estar atento. Se deben buscar lugares iluminados, no usar mascarilla. Detalles de ese tipo.

¿Hay un límite de dinero?

Es una billetera de micropagos por lo tanto tienen un límite de mil dólares, pero estamos pensando que se puede ampliar, sobre todo de clientes que desean obtener muchos más.

¿Cuántas personas han descargado la aplicación?

Desde su incursión en el mercado, la billetera digital Zinli ha registrado más de cuatrocientos mil descargas en Google Play Store y en el App Store.

¿Sus transacciones se pueden realizar los fines de semana y días feriados?

Las transacciones son inmediatas.

Enviaste dinero y de una vez tendrás el dinero. Zinli trabaja las 24 horas, los siete días de la semana y 365 días del año.

No está cerrado para nada, sabemos que es tu dinero y lo puedes mover cuando quieras.