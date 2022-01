Zulay busca subsanar gol tributario a profesiones liberales

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto para derogar la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021 que modifica artículos de la Ley 76 de 1976, sobre medidas tributarias y que busca proteger las profesiones laborales, artísticas y artesanales.

Rodríguez manifestó que esta iniciativa pretende subsanar el “gol legislativo” que metieron al aprobar esta Ley. Me comprometí con el Colegio Nacional de Abogados y la Federación de Profesionales de Panamá, a presentar este anteproyecto y como tiene palabra, “porque no es mentirosa... y por no ser mentirosa, le pasan factura política a cada rato”.

Según Rodríguez, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz le dijo que hasta a ellos los golearon, porque pasaron la ley en primer, segundo y tercer debate, los golpearon y ni siquiera se dieron cuenta de ese gol.

Aclaró que ella no estuvo presente al momento de la votación, sino su suplente

La diputada sostuvo que la facturación electrónica ya existía en la Ley 72 del 27 de septiembre de 2011, y que ahora han violado el artículo 40 de la Constitución, que establece que las profesiones liberales, artesanales y artísticas no pueden ser grabada de esta formas.

Zulay Rodríguez también cuestionó al director general de Ingresos, Publio De Gracia alegando que los quiere "tratar de ignorantes”.

Lo que pasa -según la diputada- es que se han robado la plata y de alguien hay que sacarla, “ustedes le dieron $600 millones al “Micho” y de esos $600 millones 4 empresas del Micho, se han robado $300 millones, pero de alguien tienen que sacar la plata y ustedes quieren sacarla de ese gol de la Ley 256”, agregó.