Zulay llama hipócritas a diputados por no apoyar rebaja de gasolina

La diputada del PRD Zulay Rodríguez fustigó duramente a sus colegas Melchor Herrera (PRD) y Edison Broce (Independiente) por oponerse a su propuesta de ley para suspender el cobro del impuesto por consumo de combustible en Panamá.

"Diputado que se oponga a este proyecto de ley, es porque no le importa con el pueblo panameño", advirtió Zulay en el pleno legislativo.

"Melchor, no es la primera vez que haces esto", advirtió Rodríguez, mientras que a Broce lo encaró de esta forma: "no te interesa con el sector transporte y no te interesa con el país ni con los ciudadanos. Tanto que hablas y te rasgas las vestiduras...da la cara. ¡Hipócrita!"

La diputada lamentó que mientras otros países -para contrarrestar el brutal aumento de los hidrocarburos a nivel mundial- están congelando impuestos y bajando aranceles, las autoridades panameñas no hacen nada mientras sube la gasolina, el gas, la energía eléctrica, los fletes, los alimentos, los insumos y las medicinas.

En contraste, Zulay reconoció el apoyo del diputado Miguel Fanovich, tras este defender el proyecto a rebajar el impuesto.

La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley que establece una suspensión transitoria en el cobro y recaudación del impuesto del consumo de combustible y derivados del petróleo.

