Pandemia y temporada seca: usando mascarilla y careta en medio del calor

Cuando el calor azota en Panamá no hay quién lo aguante, y ahora que la temporada seca está iniciando, hay quienes ya están angustiados por el hecho de usar, bajo un candente sol, la mascarilla y la recomendada careta para evitar contraer el virus de la Covid-19.

La situación podría parecer irrelevante, pero para quienes resulta verdaderamente incómodo, el solo pensar en ese escenario les causa sofoco; por ejemplo, para quienes usan gafas.

Publicidad

“No la puedo usar (careta), porque uso lentes y ese plástico me refleja todo y me marea”, asegura Marissa Guevara, quien cada día debe salir a trabajar y en su oficina recomendaron el uso de las caretas.

“Yo las uso a diario, con ellas me siento protegida, pero a mi esposo, quien usa lentes, le incomodan demasiado, es complicado, pero toca usarlas para protegerse”, aduce otra dama consultada.

Desde que se inició la pandemia, Yanelis Domínguez evita salir de su casa, pero cuando lo hace utiliza la mayor protección posible. “Al principio me incomodaba, pero me siento más confiada en la calle, porque lo que no puedo evitar con la mascarilla, lo puede frenar la careta [tal como alguna secreción de otra persona, explica]. También me hace querer tocarme menos la cara, me siento más segura”, afirma.

“Esta vaina es desesperante, pero todo sea para que no me agarre el bicho maldito”, asevera otro profesional consciente del virus, quien diariamente utiliza el transporte público para viajar desde su casa en Panamá Oeste hasta el área de Tocumen y viceversa.

“Me pongo a pensar, ¿cómo sería cuando pegue el sol, usando mascarilla y careta?, más de uno quedará desmayado por ahí del sofoco”, lamenta otra trabajadora. Y así se van replicando diversas opiniones que toman en cuenta que la temporada seca se está acercando; pero, ¿cómo se vislumbra el clima a inicios de este 2021?

Una temporada menos calurosa