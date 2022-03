Análisis de seguridad y defensa

I.- LA NUEVA REALIDAD. Los acontecimientos de la guerra en Europa del Este demuestran la nueva situación de América Latina, salta a la realidad que es Rusia la que ha mantenido a la izquierda latinoamericana, aún después de la caída de la Unión Soviética. Por más 7 décadas muchos cuadros latinos americanos e incluyendo a panameños fueron formados políticamente e ideológicamente en universidades y centro de capacitaciones : sindicalistas , cuadros sociales, culturales en la antigua URSS. Para luego devolverlos a sus países formados , ideologizados y se infiltraran en nuestras sociedades.

Y no así tanto como La República Popular China que no desarrolló este método de trabajo de penetración , se inclinó inicialmente por apoyar guerrillas maoístas como Sendero Luminoso y Tupac Amaru en Perú y otros países de América.

II.- Anécdotas históricas de la evolución del PARTIDO DEL PUEBLO DE PANAMÁ.

1.- Cuando la invasión de EEUU a Panamá en diciembre de 1989 los EEUU le notificaron a la antigua URSS que iban a invadirnos para sacar a un militar corrupto y narcotraficante. El Kremlin sólo hizo una sola solicitud al Presidente de George Bush: Que no atacara, no persiguieran y no arrestaran a sus cuadros del PARTIDO DEL PUEBLO DE PANAMÁ. (PPP) y elementos de la Tendencia del PRD , así sucedió. Estuve preso por 7 años y medio , solo hubo 1 detenido de la izquierda y ninguno del PPP. Esos son los mismos cuadros que hoy levantan su voz públicamente para solidarizarse con la madre Rusia. Durante todos los gobiernos post invasión han estado flotando como corchos en todos los gobiernos , ganando jugosos salarios y viviendo como Caviares ; adoptaron un discurso que no existían como comunistas y en algunos casos estaban disueltos y distanciados. Hoy es otra la realidad.

2.- El PARTIDO DEL PUEBLO DE PANAMÁ (PPP) Recibía (200 cupos anuales, becas a nivel universitarios por varios años ) administraban todas las becas que le daba la URSS , la misma que no pasaba por el Ministerio de Educación de Panamá. Era el PPP los que seleccionaban y enviaban a los estudiantes a las universidades a estudiar en todos los países que conformaban la URSS. Esto cambió cuando mi persona viajó a la URSS (3 viajes secretos, invitado por el disuelto Comité de Seguridad la URSS la KGB ( 1984 - 85 -86-) en varias misiones de trabajo y uno de los temas era que, si la URSS quería abrir su embajada y poner su agente residente de la KGB en Panamá, el requisito de Panamá era que tenían que mandar las becas al Ministerio de Educación de Panamá. Y el Estado panameño decidiera los estudiantes y no el Partido del Pueblo. Y así sucedió.

3.- Las remesas de dinero (miles de dólares en efectivo y por muchos años) que enviaba la URSS a los partidos comunistas de la región (Centro América) incluyendo a Colombia entraban por Panamá, y desde aquí se distribuían, el dinero que el partido comunista de la Unión Soviética (PCUS) mandaban, incluyendo a Colombia. Muchos de esos capitales permanecían en bancos locales panameños. (parte de nuestro secreto bancario) Y así funcionó por muchos años. Esta operación estaba bajo observación de la CIA y el G-2.

III.- PENETRACIÓN : Una de las mayores penetraciones y trabajo político constante de nuestra izquierda es en los movimientos indígenas. Hasta cuando el estado permite que a cada rato grupos de originarios cierren la vía internacional panamericana. Grupejos organizados por asesores de la SUNTRAC y ONG paralizan el tráfico por horas y hasta días, productores, personas enfermas, estudiantes no pueden transitar. El objetivo es crear las condiciones de inestabilidad y producir Ingobernabilidad. La comarca dispone de buenas carreteras, buenas escuelas, etc. cuentan con el apoyo solidario del gobierno, tienen becas, beca universal, red de oportunidades y no trabajan. Afectando a la provincia de Chiriquí, y su producción.

Se les respeta y tienen sus propias leyes e irrespetan las nuestras, no respetan a la gente latina y siguen mostrando sus tradiciones, en la comarca: hay drogas, venta de licor, prostitución y de todo como crímenes por odio o religioso.

HUELGAS EN EMPRESAS

SUNTRAC .

Aprovechando el clima de mundial de guerra , el movimiento sindical viene desarrollando acciones de desestabilización interna, usando como pantalla sus reivindicaciones salariales y problemas comunales de mejoras de vías y de agua y ahora el aumento no autorizado del transporte público.

Combinando con las acciones del crimen organizado que controlan territorios, continúan las ejecuciones por sicariato, la asamblea no termina de pasar la ley de extinción de dominio, Panamá la mantienen en todas las listas de todos los colores de la UE que hoy está en guerra contra Rusia, y ven a nuestro centro financiero con algo de recelo, por ser un centro financiero mundial permeable y permisivo.

UNIDAD NACIONAL. Cómo está el mundo hoy en guerra la visión estratégica de nuestra nación varió, mutaron para los grupos de presión interna que responden a otros intereses externos; esas fuerzas de izquierda camufladas, como fuerzas amigas por conveniencia , dentro de la actual administración responden a Rusia . El estado panameño debe modificar sus objetivos y metas en función del interés nacional , ser más realistas, se abre una nueva meta urgente, construir la gran unidad nacional por el bien de la patria; y dejaron de funcionar las alianzas políticas tácticas (la izquierda criolla ) hay una nueva correlación de fuerzas políticas, cambiaron por los efectos de la guerra en Ucrania. Produciéndose un realineamiento mundial contra Rusia el objetivo y el esfuerzo de la guerra es derrotartarla politicamente , economicamente y que quede empantanada en una larga guerra de guerrillas en Ucrania.

Hoy el mundo está en guerra contra Rusia y la situación mundial hace obligante variar nuestras metas y condiciones internas que pueden afectar nuestra gobernabilidad.

Todas estas protestas en desarrollo se planificaron para iniciar al inicio de las clases para afectar la paz interna que se requiere para el desarrollo efectivo de la post pandemia y ahora con el nuevo escenario mundial la guerra en Europa del Este.

