COLOMBIA NO ES UN BUEN VECINO

Colombia forma parte del Foro de Sao Paulo al igual que Brasil y México entre otros países, mantienen la estatura estratégica, disponen de un gran poder de influencia para una posible solución a la inmigración ilegal.

Revisemos primero los objetivos estratégicos del Foro de Sao Paulo en momentos en que hay una guerra en desarrollo en Europa donde China está haciendo una guerra asimétrica contra de los Estados Unidos y Occidente, en torno a estos intereses el Foro de Sao Paulo nunca se va a alinear con los intereses de los Estados Unidos.

No se observa una buena disposición a cooperar con Panamá.

Para su presidente de izquierda, no es prioridad parar y detener la migración ilegal.

Colombia nos está siendo buenos vecinos.

Hay que entender la situación global y los intereses del Foro de Sao Paulo para poder llegar a comprender la inmigración ilegal, se convertido en una amenaza externa y que nos está afectando a Panamá en estos momentos.

Recientemente se desarrolló en Panamá una conferencia de 3 países con equipos importantes de seguridad y de Relaciones Exteriores de Colombia, Estados Unidos, Panamá.

DESPRECIO DE LA DELEGACIÓN DE COLOMBIA.

Su canciller se retiró y no dio la cara a la prensa internacional, fue una reducida delegación que muy pocas noticias se reprodujeron en su país. Contrasta con la poderosa influencia en Panamá del poder económico colombiano que mantiene una sólida presencia (Libre empresa) y es uno de los principales beneficiarios de nuestro centro financiero.

De esa reunión tripartita, no salió una solución creíble del nivel de urgencia, porque en Colombia no hay una disposición para detener controlar la migración ilegal que está transitando por su país.

El principal factor es que Colombia acepte cooperar que no lo ha hecho ni el gobierno pasado, ni en el actual para cerrar su frontera. La cerró únicamente por pandemia y funcionó, o sea sí es posible cerrar la frontera del lado de Colombia, pero como vuelvo y repito no es de su interés, porque es un arma de guerra política en este momento estratégica para causar presión en los Estados Unidos, de paso perjudicando a Panamá que no les interesa, que nos perjudique.

NO ESTÁN SIENDO BUENOS VECINOS.

Colombia no está siendo buenos vecinos, entonces Panamá tiene que cambiar su política hacia Colombia, utilizar y aplicar políticas de retorsión, para que entiendan que también nosotros podemos aplicar controles unilaterales en defensa de nuestros intereses y nuestras fronteras

Colombia no considera su prioridad el tráfico ilegal porque en el fondo lo que hay es un arma de guerra política, utilizada para afectar a los Estados Unidos.

Colombia no está cooperando ni va a cooperar.

El problema que nos afecta directamente a Panamá por la saturación actual que tenemos en la frontera. Nuestras capacidades están siendo rebasadas.

Hay una situación de conflicto que va a aumentar por la presión de migrantes que buscan llegar al norte, las mafias de Colombia son los que se están enriqueciendo ya no es un problema humanitario, es un problema de crimen organizado que cobra para cruzar su territorio.

Panamá no está siendo lo suficientemente enérgica, se observa una débil voluntad política para imponer una solución en nuestro territorio, en defensa de nuestras fronteras.

En este momento hay cierre de frontera usando sus Fuerzas Armadas en Chile, y Perú comenzó a bloquear y controlar a los migrantes que están saliendo está siendo Chile este es un ejemplo.

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Los organismos internacionales tienen gran culpa de estas migraciones porque lo consideran violaciones a los derechos humanos, imponen con su poder de influencia, manipulan e influyen en los gobiernos para que sigan manteniendo la frontera libre y abierta. Las migraciones son un gran negocio de las organizaciones criminales transnacionales y los organismos internacionales no lo reconocen.

Este factor tiene que definirse, es el interés de Panamá o el interés de los organismos internacionales.

Como la situación es insostenible, no hay solución, tampoco le veo una salida al anunciado plan de 2 meses que fue acordado en la última reunión, porque no hay disposición de parte de Colombia, lo más probable que no funcione

PLAN DE CONTROL DE DAÑOS.

La única solución para que funcione tenemos que presionar a Colombia para que asuma el control de su territorio y empeñe a su Fuerza Armada para bloquear la frontera de su lado.

A Panamá no le queda otro camino, aplicar leyes de retorsión o políticas de retorsión en defensa del interés nacional de Panamá. Se agotaron las vías del diálogo, hay que tomar decisiones por el bien de la patria.

COLOMBIANIZACIÓN .

Panamá tiene un problema grave la influencia del Foro de Sao Paulo es grande, la izquierda tiene una alta influencia y efectiva en nuestra cancillería.

El otro factor, la “colombianización” se da en muchos sectores de económicos, comerciales, entre los funcionarios del poder político panameño en todos los niveles, factor que nos está limitando.

Hay que comenzar a pensar como panameños y tenemos que decirle a Colombia que no está siendo buenos vecinos en este momento.

