¡Corre y sé feliz!

El “running” (correr o trotar) es una de las formas más sencillas de mantener una buena salud física y mental; desde hace varios años se ha convertido en una especie de culto en el cual aficionados del running arman equipos, entrenan en grupo y participan de carreras y maratones tanto a nivel nacional como internacional.

Y es que el running es mucho más que actividad física, en principio es una consideración que tenemos para con nosotros mismos, nuestro cuerpo y nuestra mente; beneficios como la liberación de endorfinas, aquel neurotransmisor encargado de hacernos sentir felices al mismo tiempo que, reduce el nivel de estrés y proporciona vigor a nuestro sistema cardiovascular, son tan sólo algunos de los beneficios individuales de practicar este deporte.

Sin embargo, recientemente he descubierto en el running, ventajas trascienden la barrera individual al ser una forma saludable de promover las relaciones sociales, la sana competencia, determinación y trabajo en equipo. Me uní hace poco al Empire Running Team un grupo de corredores locales y puedo decir con toda franqueza que ha sido una de las mejores decisiones del año, tomarse ese tiempo para sí mismo, conocer nuevas personas, nuevos lugares a través de la variedad de rutas que se programan cada semana ha mejorado considerablemente, no solamente mi condición física sino también la fluidez de ideas, claridad mental sin mencionar el grupo de extraordinarias personas con quien he podido compartir.

En este contexto pandémico, la actividad física cobra aun mayor relevancia, sin el gasto de un gimnasio o el choque inconveniente del horario de una clase, el running es algo que puedes hacer en cualquier momento y lugar, ya sea que prefieras una ruta urbana de noche, bajo la las luces de la ciudad o un pasaje más natural en una fresca mañana, el running traerá a tu vida salud, bienestar y felicidad.