DEJALO QUE SE MATEN ENTRE ELLOS SON DESECHABLES. REFIRIÉNDOSE A LAS GUERRAS ENTRE LAS PANDILLAS Y NARCOS. Comentario de un ex miembro de la Policía Nacional entrevistado en TVN canal 2.

Este fue el modelo, la línea discursiva y la línea operativa desde el inicio de la nueva FFPP, este método errado fue parte de la nueva formación que recibieron de los instructores gringos, (ICITAP) después de la invasión.

Publicidad

Este método es aplicado en las calles de los EEUU. Y viola los famosos DDHH que eran columna vertebral de la nueva Policía Civil construida por la democracia. Y hasta el día de hoy prevalece dicha mentalidad. Errado por los “daños colaterales”, que se producen aumentando los inocentes que están matando los sicarios. Hoy la sociedad panameña sufre estas consecuencias de política totalmente equivocadas.

El incremento de los asesinatos por sicarios es producto de la reconfiguración del Estado panameño por las organizaciones criminales,el mejor ejemplo es cuando impusieron su voluntad en la Asamblea recientemente al lograr el rechazo de la LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Este fue el punto de quiebre de la actual inseguridad que viene dominando al país.

Los últimos ataques de los sicarios lamentablemente todos han sido exitosos, mataron a sus víctimas y de paso a inocentes. Estos actos criminales demuestran que los sicarios disponen de armas, municiones, inteligencia, plan de escape y poca la reacción de la Policía Nacional.

La actual estadística va por 226 homicidios en lo que va del año. Fuera de los heridos . Más de 20 asesinatos por acciones de los sicarios, en los últimos 10 días. Todos los ataques fueron exitosos.

El método de “DEJALO QUE SE MATEN ENTRE ELLOS” tiene un efecto en la FFPP de brazos caídos y mirar para otro lado, afectando la seguridad del resto de los panameños buenos que son la gran mayoría.

Esto es parte de la desprotección que el panameño percibe y vive en sus barriadas y sus casas.

FACTOR DE LA CERTEZA DEL CASTIGO.

La Certeza de castigo si se la aplican a los policías si hacen uso del arma de reglamento en defensa propia. Es investigado, separado y se afecta su familia. Esta estigmatización tiene que cambiar. Y los jefes de la Policía deben hacerlo defendiendo más a sus unidades.

En cambio, la certeza de castigo poco alcanza o se le aplica de la misma forma a los sicarios y los malandros, hoy los sicarios están felices, porque la ley no los alcanza, y no corren riesgos al ejecutar un asesinato, van confiados y saben que la Policia no van a dispararles. Por eso , ahora hay más sicarios. Estas contradicciones deben de cambiarse.

No puede continuar esta grave situación de inseguridad. El Estado tiene la obligación de hacer todo lo que sea necesario para revertir eficazmente y no con discursos .

Algunas contramedidas. Plan de choque.

1.- ASUMA EL LIDERAZGO. El Gobierno asume su responsabilidad de la gravedad de la situación actual y ordena y hace los cambios de uso de la fuerza letal.

2.- CAMBIAR LA PRIORIDAD DEL ESFUERZO DE LA INTELIGENCIA. Cortar el tráfico de armas. Dedicarle toda la inteligencia a ubicar, neutralizar las redes de tráfico de armas que ingresan ilegales.

3.- MENSAJE A LOS SICARIOS. Mandarle un claro mensaje a los sicarios que la Policía está autorizada por el Gobierno a enfrentarlos con la fuerza del Estado.

4.- CORREGIR EL PENSAMIENTO. Cambiar la mentalidad que nació y se impuso desde 1990. Todos los asesinatos son de seres humanos y el estado debe investigarlos con toda la rigurosidad y no hacer diferencias, sin son pandilleros o ex reos. Esta violación a los Derechos Humanos y discriminatoria debe corregirse.

5.- Eliminar la práctica antijurídica: El actual método y procedimiento: “¡¡DEJALO QUE SE MATEN!!

Imponer la nueva doctrina policial de defender al ciudadano sin distinciones.

Los sicarios deben saber que corren riesgos y que no van a poder cobrar.

Contenido Premium: 0