El dolor tras la difamación: Delfia y el impacto de las redes social

El lunes me preguntaba una colega, sobre las redes sociales y el fallecimiento de nuestra querida Delfia. En este tiempo he estado analizando todo, había querido escribir muchas veces, pero consideré algunas cosas a pesar de la angustia y sentimientos muy fuertes que estaba sintiendo.

El miércoles cuando apareció en Foco lo que se dijo de Delfia, obviamente supimos que no era una información, fue un hecho plantado para dañar su credibilidad y aspiraciones.

Publicidad

Ella me dejó en WhatsApp una imagen, luego comenzaron a llegar los mensajes por el ataque. Le plantié contarlo todo, no porque había que responder, sino porque ella podía como madre trabajadora narrar la verdad, el sacrificio por su hijo Víctor como lo haría toda mujer. El IFARHU no había costeado todo, ella asumió parte de los gastos, porque su hijo como muchos, tenía el deseo de obtener un título superior.

El no llevaba el letrero de Delfia Cortez cuando fue a hacer la solicitud, él es Víctor De Jesús Castillo Cortez, nacido en Colón.

Delfia era una periodista 24/7, eso le admiraba, la noticia era su forma de vida, trabajó por su hijo y nieto como por la comunidad.

Al ver los argumentos con el que explicó todo, sabía que estaba afectada, la escuché por el celular muy diferente. A la gente sincera no le importan los ataques, el hecho es cuando se miente e involucran a un ser querido para destrozar la reputación.

Esto se está haciendo costumbre.

Al ver el día lunes el video final de Delfia, me partió el alma. No he podido sobreponerme a tanto. Esta madrugada pude llorar del dolor que siento.

Aquí existe un libertinaje, supuestas informaciones a medias, manipulación de los hechos y también hay instigación sin medir las proporciones del efecto que se ha causado.

Me pregunto, a pesar de las críticas. ¿Por qué hay silencio? Delfia era gremialista, por qué hoy, no existe una postura de lealtad y de respeto para los periodistas. Y mi última pregunta sería : ¿Han visto alguna vez despedir a un periodista en este momento con los honores de un pueblo como a Delfia? Dios enaltece a sus hijos.

El Periodismo marcó un hito en Panamá tras su partida y no habrá voz social que la pueda superar.

@Grissbet #TodosSomosDelfia

Contenido Premium: 0