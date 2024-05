Listo o no, algún día todo llegará a su final. Ya no habrá más amaneceres, no habrá minutos, horas o días. Todas las cosas que pudiste recolectar. atesoradas u olvidadas, pasarán a alguien más. Tu salud, fama y poder temporal, se marchitarán hasta ser irrelevantes.

No importará lo que hayas poseído o lo que te hayan debido. Tu envidia, resentimientos, frustraciones y los celos, finalmente desaparecerán. También tus esperanzas, ambiciones, planes, y listas de cosas por hacer van a expiran Los triunfos y los fracasos que una vez parecían muy importantes, también se esfumarán.

No importará de donde hayas venido, ni de qué lado viviste tu vida. No importará si fuiste guapo o brillante. Incluso tu sexo o color también serán irrelevantes.

Entonces, ¿Qué importará? ¿Cómo se medirá el valor de tus días?

Lo que importará será no lo que compraste, sino lo que construiste. No lo que conseguiste, sino lo que diste. Lo que importará no es tú éxito, sino su significado.

Lo que importará no es lo que aprendiste, sino lo que enseñaste.

Lo que importará son los actos de integridad, compasión, coraje y sacrificio que enriquecieron y motivaron a otros a emular el ejemplo.

Lo que importará no es tu competencia, sino tú carácter.

Lo que importará no es a cuantas personas conociste, sino cuántas sentirán una gran pérdida cuando te hayas ido.

Lo que importará no serán tus recuerdos, sino los recuerdos que vivirán en aquellos que te quieren.

Lo que importará es por cuánto tiempo te recordarán, quién y por qué.

El vivir una vida que importe, no ocurre por accidente. No es un asunto de las circunstancias, sino una opción de vivir una vida que importe.



