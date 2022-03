No me felicites hoy 8 de marzo

Hoy 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer pero, sabemos realmente cuales el origen de la conmemoración de este día? muchos hacen de la fecha la ocasión propicia para “felicitar y celebrar” el hecho de ser mujer pero lo cierto es que mujeres dieron su vida para que esta fecha no pasara desapercibida en la historia; y es que, el 8 de marzo de 1857 obreras de la industria textil en Nueva York realizaron un protesta por mejores condiciones laborales, sufragio, equidad salarial entre otros; asimismo, en 1908 trabajadoras de la fábrica Cotton hicieron reclamos similares bajo el lema “Pan y Rosas” denunciando a su vez discriminación y un alto al trabajo infantil. El resto de la historia se puede buscar fácilmente con detalles para descubrir más a fondo la historia de mujeres que perecieron en una lucha que hoy permanece vigente.

No es inusual ver en un día como hoy las redes sociales llenas de mensajes de “empoderamiento” felicitaciones yendo y viniendo las cuales (a mi criterio muy personal) desconocen el verdadero sentir del Día Internacional de la Mujer, tomando en cuenta que, la disparidad salarial, el acoso, la falta de enfoque de género al momento de formular políticas públicas, el reconocimiento a los aportes de las mujeres adultas mayores, afrodescendientes y con discapacidad son fenómenos que hoy día se mantienen latentes producto de una sistema patriarcal muy arraigado en nuestra sociedad. El camino por recorrer es aún largo, aun después de tantos años existen quienes desmeritan la causa y trivializan los flagelos a los que las mujeres y niñas se enfrentan cada día. No es un pecado capital, pues en algún momento de mi vida, yo misma solía felicitar en el día de la mujer, hasta que un día, en algún momento de mi vida, una de esas terribles situaciones a las cuales las mujeres inevitablemente nos vemos sometidas, me hizo indagar y leer un poco más en temas de género y, por ende, sensibilizándome con la causa.

Leamos más, conozcamos el origen de las luchas históricas no solo de la mujer, de cada uno de esos grupos o minorías que a lo largo del tiempo han sido discriminados y marginados. Sólo puedo concluir con lo siguiente: si realmente quieres “felicitar o celebrar” en el día internacional de la mujer, el respeto es una buena manera de iniciar, no “piropees” a una mujer en la calle si no la conoces, no le pagues menos por ser mujer, no juzgues su capacidad por “como se ve”; en Panamá el índice de preparación académica de las mujeres super al de los hombres, aun así son estos últimos quienes ostentan los puesto de mando y toma de decisiones; cuando una mujer dice que No, no es porque sea tímida o se haga la de rogar, simplemente es NO.

