Respuesta de Jean Marcel Chéry a Juan Diego Vásquez por Ley 409

Juan Diego Vásquez es el que menos puede decir que las preocupaciones que tenemos los profamilia por los artículos nefastos de la Ley 409 son infundadas porque él y su coalición @vamosporpanama son impulsores de la ideología de género, sobre todo el matrimonio homosexual y la legalización del aborto (esto es un hecho público y notorio).

Hay que ver cuántos tragos ya tenía Juan Diego encima cuando dio esa opinión (el diputado estaba tomando licor durante la entrevista)

Primero. @jdvasquezgut dice que no se puede señalar la Ley 409 como mala por un artículo. Él y todo Panamá sabe que muchas veces se introducen algunos artículos en una ley con “fines nobles” precisamente para que esa “nobleza” permita blanquear los artículos dañinos. Es lo mismo que pasa con el tema de la lucha contra la corrupción, la estrategia de algunos es convertirse en supuestos paladines contra la corrupción para que la popularidad obtenida por esa causa le permita vender las leyes con ideología de género como buenas, de esa manera blanquean pervertidas leyes como el matrimonio homosexual o la legalización del aborto.

Decir que algunos artículos no puede dañar el contenido de una ley es el argumento más ridículo de todos los expresados, sobre todo por un diputado que sabe que este es el pan de cada día en la Asamblea Nacional.

Segundo: @jdvasquezgut dice que las operaciones de cambio de sexo no están reguladas por lo cual la Ley 409 no serviría para ese propósito. Parece que el diputado le ve cara de idiota a la gente.

Sobre este tema, es importante comenzar diciendo que las operaciones de cambio de sexo no es lo único que preocupa de este artículo a los profamilia sino todas las decisiones que pueda tomar un menor de edad en relación con su identidad género.

La políticas públicas con ideología de género se meten gradualmente en los países y las cirugías de cambio de sexo no son lo primero que se introducen. La operación de cambio de sexo sería el caso más extremo y es precisamente el ejemplo que pone Juan Diego para hacerlo ver como una preocupación extremista o exagerada de los profamilia o que se trata de una teoría de la conspiración.

Juan Diego Vásquez expresa una colosal mentira al afirmar que hay que hacer una regulación especial sobre las operaciones de cambio de sexo para que ese artículo aplique como a los profamilia les preocupa. A continuación explico por qué.

Las normas que regulan “reasignación sexo” se producen en dos vías: las que tienen que ver la parte técnica del procedimiento médico y las que tratan sobre los supuestos “derechos humanos” relacionados con la facultad que tiene una persona para decidir sobre su identidad de género.

Juan Diego Vásquez: Sabemos que las normas sobre los procedimientos quirúrgicos de reasignación de sexo son muy posteriores a la creación del marco jurídico sobre los supuestos derechos de identidad de género.

El diputado Juan Diego Vásquez sabe muy bien que solo hay que aprobar una ley que establezca que la identidad de género es un derecho humano (o que la identidad de género es una condición por la que no se puede discriminar) o solo se tiene que emitir una sentencia de un tribunal que reconozca el supuesto derecho humano de no ser discriminado por identidad de género para que ese artículo de la Ley 409 sea utilizado para que los padres no puedan interferir en las decisiones de identidad de género de sus hijos.

Y le recuerdo al diputado Juan Diego Vásquez que en octubre del año 2020 él hizo una compilación de propuestas de la sociedad civil para reformar el Código Penal y él incorporó una propuesta de sus amiguitos de IPANDETEC (una oenegé con la que la gente de Vamos colabora) que castiga con cárcel la discriminación por identidad de género. Tengo el documento que prueba esto.

Y tampoco se nos olvida el famoso proyecto de ley del diputado Juan Diego Vásquez donde introdujo el concepto “personas menstrúantes” (que incluye a las mujeres que se autoperciben como hombres, llamadas por los activistas LGBT “hombres que menstrúan”) ni el proyecto para permitir que mujeres puedan esterilizarse desde los 18 años.

Es un hecho que el diputado Juan Diego Vásquez tiene antecedentes de impulsar proyectos con ideología de género, por lo cual no es una voz autorizada para desmentir al jurista profamilia Silvio Guerra ni a los miles y miles de panameños profamilia que cuestionamos los artículos nefastos introducidos a la Ley 409 que afectan la patria potestad y que pueden ser utilizados para invalidad la autoridad de los padres frente a decisiones sobre la identidad de género de sus hijos.

