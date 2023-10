Torneo de ajedrez en el IPA organizado por Chess Mint

El pasado sábado 30 de Septiembre en las instalaciones del instituto Panamericano, se celebró un torneo de ajedrez intercolegial, en donde se dieron cita más de 5 colegios, entre ellos, el Instituto Cultural, The Oxford School, Colegio Javier.

En este torneo el anfitrión IPA proveyó del espacio necesario para que se pudiera desarrollar todo sin inconvenientes.

Publicidad

En la competencia en mención participaron más de 160 estudiantes en distintas categorías empezando por la de los más pequeños sub 6, sub 8, sub 10, sub 12 y sub 15, que fue más reñida con los chicos de secundaria.

Se entregaron premios a los primeros tres lugares de cada categoría así como premios por participación con su respectivo diploma que certifica al participante.

Este torneo a su vez fue organizado por la empresa Chess Mint, quienes vienen organizando estas actividades en distintos colegios de ciudad de Panamá y Chorrera con el claro objetivo de promover el ajedrez y poco a poco insertarlo en el sistema educativo recreacional de los colegios a los cuales presta servicios. El ajedrez se sigue impulsando en el país ya no sólo como deporte sino también como herramienta educativa para estimular el aprendizaje a temprana edad.

Contenido Premium: 0