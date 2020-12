Un fuerte olor fétido en áreas cercanas al río Cacao, en Macaracas, provincia de Los Santos alertó a moradores del lugar, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de retos de animales en el sitio.

Tras la inspección realizada por inspectores del Ministerio de Ambiente de la provincia de Los Santos, se determinó que personas inescruoullsas habían arrojado restos de aves de corral al agua del río Cacao.

Según un informe del Ministerio de Ambiente, la inspección de campo en el sector arrojó la presencia de varias osamentas de aves, distribuidas en 18 bolsas plásticas transparente y dos bolsas negras para basura.

Estos restos eran los causantes del olor fétido en el área, y según la información proporcionada, no se descarta que se trate de mano criminal.

A pesar del fuerte olor, los inspectores no evidenciaron daños ambientales por este hecho, sin embargo se procedió al levantamiento de un informe que permita, en conjunto con las autoridades locales, dar con el paradero de los responsables de este hecho.

Se anunció un plan de constantes patrullajes en esta zona en busca de garantizar que no se desarrollen otros actos parecidos, indicó el informe de Mi Ambiente.

De igual forma, el cuerpo de Biólogos y Técnicos de Mi Ambiente, atendieron denuncias por contaminación aguas abajo de la potabilizadora Rufina Alfaro, en el río La Villa, donde dueños de fincas cercanas reportaron la coloración inusual en el agua.

Se informó que esto pudo ser a consecuencia de las últimas lluvias en la parte alta de la cuenca, y que por procesos de erosión provocaron la coloración o turbiedad al agua.