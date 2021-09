Boquete tendrá desfile de navidad y feria de Las Flores

Panamá- Opiniones encontradas han surgido, tras la publicación del alcalde de Boquete Joswar Alvarado en sus redes sociales donde anunció que para este año habrá desfile de navidad en este distrito de la provincia de Chiriquí.

LEE TAMBIÉN: Niñita se ahoga en río de Pacora

Publicidad

" Se les informa al comercio y a la ciudadanía en general que este año tendremos desfile de navidad y será el 18 de diciembre, permisos listos", expresó el alcalde en un mensaje que subió en su cuenta de Twitter.

Ante este anuncio, algunos cibernautas cuestionaron al alcalde y lo tildaron de irresponsable, pensar en desfile de navidad, cuando en Panamá aún siguen muriendo personas por el Covid -19.

" Este señor no se da cuenta que la pandemia no se ha ido, que irresponsable de su parte hablar de desfile de navidad, por eso es que en este país estamos como estamos" son algunos de los comentario; Sin embargo, otros ven como positivo que se realice el desfile este año manifestando que ya el cuidado depende de cada persona " la vida tiene que seguir, no podemos paralizar el mundo, el cuidado está en cada uno de nosotros, la salud mental también nos afecta y necesitamos distraer a los pequeños de casa que sufren quizás más que nosotros, solo guardemos las medidas, bien por esta noticia, que otros alcaldes copien el ejemplo", señala uno de los comentarios a favor.

Pero, incluso los cibernautas aprovecharon el anuncio del alcalde de Boquete, Joswar Alvarado en sus redes para cuestionarlo por la licencia con sueldo del Meduca que mantiene y que se suma a una lista de otros alcaldes a nivel de todo el país.

" En vez de estar pensando en desfile señor alcalde porque no mejor habla de la licencia con sueldo que tiene en el Meduca de 1,900 dólares, jugoso lo que se está ganando por mes, a parte del pago como alcalde, así cualquiera quiere estar en su posición", expresó un cibernauta.

El desfile de navidad en el distrito de Boquete, por años ha reunido a miles de personas grandes y chicos, nacionales y extranjeros, sin embargo debido a la pandemia por Covid-19 en el año y 2020 no se realizó y para sus autoridades retormarlo este año representa una luz en medio del difícil camino que han atravesado los panameños.

Habrá feria de Boquete

El alcalde del distrito Boquete ha reiterado la importancia de reactivar la economía y el turismo en el sector que fue golpeada por la pandemia del Covid-19 por lo que se preparan con todas las medidas de bioseguridad para que también se habrá la feria de Las Flores y Del Café para el 2022.

"Hay una luz en el camino y pronto se reabrirá con todas las medidas sanitarias la Feria de las Flores y del Café”, dijo recientemente en el marco de la Celebración del Bicentenario Centroamericano , donde estuvo presente Diana Vanegas, embajadora de El Salvador.

Alvarado mencionó “Que se le realizará una invitación al presidente salvadoreño ,Nayib Bukele a la feria de las flores y del café en enero del próximo año”.

La máxima autoridad del distrito dijo que los últimos seis meses han sido bastante buenos, donde el empleo y la economía ha ido creciendo de la mano del aumento de visitantes al distrito