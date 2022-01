Cancelan encuentro de jóvenes católicos por aumento de casos de covid

Panamá- El incremento de los casos de Covid-19 en la provincia de Herrera obligó a los organizadores del Encuentro Nacional de Renovación Juvenil (ENRJ), a cancelar su realización de forma presencial, como estaba planificado.

Se esperaba que la llamada fiesta de la juventud católica nacional se realizaría del 20 al 23 de enero, con una presencia de aproximadamente 400 jóvenes, representantes de todas las diócesis del país.

Sin embargo, ante el aumento de casos positivos de Covid-19 en todo el país, la organización decidió su suspensión.

A través de un comunicado, su comité organizador indicó que en este momento, la prioridad es la salud de los jóvenes y de las familias de acogida.

Sin embargo, se enfatizó en que una vez mejore la situación epidemiológica, se anunciará una nueva fecha para el encuentro.

El sacerdote Raúl De León, párroco de Parita y asesor del encuentro juvenil, reconoció el deseo de los jóvenes de poder asistir, por lo que les pidió que este sacrificio sea ofrecido por quienes han sufrido a causa de la pandemia.

"Solo les pido un esfuerzo más, una oración más, pero sobre todo, hasta que nos volvamos a encontrar, les pido que desde sus propias realidades no dejen de ser Generacion ENRJ", puntualizó el párroco De León.

Este año se celebraría la versión 43 del ENRJ la cual no sería en Chitré o en los terrenos de la Feria de Azuero, si no en la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Parita.