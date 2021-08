Chiriquí envía 210 enfermeras a Bocas para vacunación

Unas 210 personas entre enfermeras, enfermeros, técnicos y estudiantes del último año de enfermería de la provincia de Chiriquí viajaron a la provincia de Bocas del Toro para participar del barrido que inicia este miércoles para aplicar la vacuna contra la covid-19 a la población de forma voluntaria.

“Estamos enviando este equipo para apoyar a las autoridades de salud en la provincia de Bocas del Toro para que se pueda realizar el barrido en la aplicación de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, lo que permite una mayor cobertura a la población panameña”, afirmó la directora regional del Ministerio de Salud en Chiriquí, Gladys Novoa.

Agregó que este personal será de apoyo para lograr la cobertura que se tiene programada en Bocas donde se tendrán 97 centros de vacunación, lo que implica una cobertura total.

La funcionaria explicó que la provincia de Chiriquí viene apoyando con personal de enfermería en los barrios que se vienen realizando en el país y un ejemplo es que parte de este personal estuvo en la provincia de Panamá participando de los primeros barridos que realizó el Minsa en los lugares densamente poblados.

La directora del Ministerio de Salud hizo un llamado a la población de los distritos de Almirante, Isla Colón Changuinola y Chiriquí Grande en la provincia de Bocas del Toro para que se apliquen la vacuna de forma preventiva y evitar que al momento que les dé covid vayan a parar a la unidad de cuidados intensivos.

Agregó que una vez se aplican la vacuna hay que mantener las medidas de bioseguridad, ya que no se puede bajar la guardia contra el coronavirus que tantas muertes ha ocasionado no solo en Panamá, si no en el mundo.

Al referirse a la provincia de Chiriquí señalo que en las próximas horas se anunciaran puestos fijos donde se estará aplicando la vacuna contra la covid-19 que por algún momento cuando se efectuó el barrido no pudieron vacunarse.

Finalmente, señaló que también se anunciará en los próximos días los barridos en el circuito 4-2, 4-4 y 4-6 que están pendientes en la provincia de Chiriquí.