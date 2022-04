Comunidad educativa del IPTV se cansó de las mentiras

Panamá- "Los estudiantes y los docentes nos sentimos engañados por nuestras autoridades educativas que piensan que somos niños de prekínder", replicó un alumno graduando del Instituto Profesional y Técnico de Veraguas, en los momentos que cerraban nuevamente la vía Interamericana la tarde del jueves durante una protesta por la tentativa fecha de entrega de las nuevas estructuras de ese plantel.

Alexis Guizado, docente en el IPTV en Santiago, dijo que ya se cansaron de las mentiras que les han dado los funcionarios del Meduca en Veraguas, diciéndoles primero que la escuela sería entregada el 31 de mayo del 2022 a 12 años que debió ser entregado, pero ahora les han comunicado que no será hasta el 31 de enero del 2023 cuando, tentativamente, podría estar lista.

Publicidad

Esto fue la gota que derramó el vaso, destacó el también docente del IPTV, Temístocles Camarena, quien indicó que la situación se puede tornar más difícil, porque los estudiantes están molestos y ya plantean la posible paralización de las clases hasta que haya una solución a la crisis en el plantel. La escuela se está cayendo y el hacinamiento es insoportable, aseguran.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

En tanto, el día miércoles, Manuel Castillo, gobernador de la provincia de Veraguas, y la profesora Milka Barsallo, directora regional del Meduca, en Santiago, se reunieron en el viejo plantel IPTV con los estudiantes docentes y padres de familias, donde se informó el interés del gobierno nacional en resolver el problema existente con la empresa aseguradora que aún no ha permitido la terminación de la obra de más de 10 millones de balboas.

Contenido Premium: 0