Comunidad normalista sale a protestar por incumplimiento de Meduca

Estudiantes de la Escuela Normal de Santiago, docentes, padres de familia, comunidad educativa decidieron este lunes retomar las acciones de protestas con una cadena humana en la parte frontal de este plantel y no descartan medidas de suspensión de clases en los siguientes días, si las autoridades educativas insisten en no cumplir con los acuerdos firmados hace tres meses durante la pasada asamblea de profesores.

Juan José de La Lastra, vocero de los docentes de la Escuela Normal de Santiago, dijo de manera exclusiva a este medio que han

transcurrido 92 días en que se hizo el compromiso entre los profesores, estudiantes, padres de familia de la Normal, y las principales autoridades educativas del país en la que se logró retomar las clases, pero que no se cumplen los acuerdo a corto, mediano y largo plazo sobre los problemas que se tiene en este centro educativo.

Las estructuras físicas de este patrimonio histórico de la humanidad se está cayendo a pedazos, sostuvo el docente de La Lastra, destacando

que tal vez haya carencia de voluntad para resolver una crisis visible y que está afectando a los estudiantes de La Normal.

Se conoció que después de la asamblea extraordinaria de los profesores de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, las autoridades educativas instalaron una mesa de trabajo, para darle seguimiento a los avances en la búsqueda de soluciones a los tantos problemas en esta escuela única que forma docentes en el país.

Los problemas en la Normal de Santiago, según la dirigencia de los profesores no solo se estaban dando desde la parte académica, administrativos sino también las condiciones deplorables en la que se encuentra las estructuras que pertenecen a la UNESCO por ser patrimonio de la humanidad.

Se informó este lunes que producto del riesgo por las condiciones física de la Normal hay varios grupos de estudiantes que están recibiendo clases a través de módulos o virtual para prevenir cualquier situación de riesgo, ya que hay área de mucho peligro en este plantel educativo porque se está desprendiendo.

Una fuente educativa explicó que por el momento las autoridades en el MEDUCA, solo hablan de paliativos menores para la Normal sin

compromisos de partidas que puedan manejarse para lo que realmente se necesita en estos momentos.

Los manifestantes están dando la oportunidad para que las autoridades gubernamentales relacionadas a estos asuntos resuelvan porque de lo

contrario se tiene la intención de medidas de fuerzas que será de grandes proporciones.

Contenido Premium: 0