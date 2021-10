Confirman brote de Covid-19 en hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré

Panamá- Las autoridades de la Caja de Seguro Social en la provincia de Herrera confirmaron un brote de casos de Covid-19 en una de las salas del hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré.

Según la información oficial, son ocho los casos, entre los que se incluyen a pacientes y enfermeras, lo que además provocó el fallecimiento de un hombre de 70 años, hospitalizado en la sala de semi intensivo de Medicina Interna debido a un procedimiento médico para tratar un padecimiento previo.

Se informó que el paciente tenía incompleto su esquema de vacunación, ya que sólo había recibido una dosis de la vacuna anti Covid-19.

Luis Rodríguez, director institucional de la CSS en Herrera, indicó que se investiga cómo inició el contagio, aunque no se descarta que haya sido tras el ingreso de algún paciente en período de incubación.

Añadió que una posible relajación de las medidas de bioseguridad pudo propagar el virus incluso hasta personal de la sala, ya que se contabilizan cuatro enfermeras contagiadas.

El brote inició el psado sábado, y se encuentra controlado hasta el momento, según Rodríguez, quien indicó que los pacientes contagiados fueron traslados hacia otra área del hospital, mientras que el personal sanitario realiza su período de cuarentena en sus domicilios.

Se informó que todos los pacientes y personal de sala fueron hisopados, y no se han confirmado casos nuevos producto de este brote.

A la fecha, en la provincia de Herrera se contabilizan 90 casos activos de COVID-19, 165 han fallecido desde inicios de la pandemia y suman siete los hospitalizados, de los cuales una persona se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.